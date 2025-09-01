Sinh nhật trùng với Tết Độc lập 2/9, Gen Z chia sẻ cảm xúc đặc biệt

HHTO - Trong không khí rộn ràng và hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, có những công dân đặc biệt mang thêm niềm hạnh phúc riêng khi có ngày sinh trùng với ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Niềm vui ấy luôn mang lại cho các bạn nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

Tự hào và xúc động

Sinh ra trong một ngày có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mỗi bạn trẻ đều mang theo trong tim những cảm xúc tự hào, vui sướng và xúc động mỗi lần đón mừng tuổi mới. Ngay trong những ngày toàn quốc hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, niềm cảm xúc ấy lại càng đầy lên như nước nguồn đổ về.

Với niềm tự hào, Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh ngày 2/9/2003, quê Nghệ An, hiện công tác tại trường Tiểu học Diễn Ngọc) nói: “Mình rất sung sướng khi ngày sinh của mình đúng vào một ngày có ý nghĩa thiêng liêng của dân tộc. Đối với mình, niềm vui trong ngày này không còn đơn thuần là vì mình mừng sinh nhật nữa, mà niềm vui ấy đã nhân lên gấp nhiều lần. Vì niềm vui nhỏ bé của mình đã hòa chung vào niềm vui lớn của toàn dân tộc. Đó là sự kết nối sâu sắc giữa mình với lịch sử và tinh thần của đất nước”.

Phương Thảo chọn góp phần xây dựng đất nước với nghề giáo viên. Ảnh: NVCC

“Mình cảm thấy tự hào và may mắn. Sinh vào ngày sự độc lập của Việt Nam được thế giới công nhận, mình luôn cảm thấy mình như được nối liền với tổ quốc bằng một sợi dây vô hình. Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mình cảm thấy sinh nhật của mình không còn là một ngày của riêng mình nữa. Mà bây giờ, ngày mình ra đời đã hòa vào dòng chảy của ký ức dân tộc”, Ngọc Khánh (sinh ngày 2/9/2008, học sinh lớp 12/11, trường THPT Phạm Phú Thứ - TP. Đà Nẵng) hồ hởi chia sẻ.

Ngày sinh nhật vào dịp lễ trọng đại không chỉ mang lại sự tự hào, niềm vui sướng mà còn làm cho các bạn trẻ bâng khuâng nhớ về những hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Học sinh giỏi Lịch sử, Võ Thanh Trúc (sinh ngày 2/9/2003, cựu sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) luôn xúc động mỗi dịp sinh nhật: “Mình luôn hãnh diện vì mình sinh vào một ngày lễ trọng đại. Mỗi một giai đoạn, ngày 2/9 có những ý nghĩa riêng, là những cột mốc ghi dấu đất nước tiến lên, hùng cường, vững mạnh. Trong ngày này, mình không chỉ vui sướng, tự hào mà còn cảm thấy trân trọng và biết ơn những người đi trước. Hơn hết, đây là ngày khiến mình luôn luôn tưởng nhớ đến vị cha già của dân tộc”.

Thanh Trúc luôn xúc động khi nhớ về những người đi trước, tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp sinh nhật. Ảnh: NVCC

Suy nghĩ về trách nhiệm

Trong ngày vui của cá nhân cũng là ngày vui chung của đất nước, những bạn trẻ cũng suy nghĩ đến trách nhiệm của bản thân mình đối với quê hương, tâm niệm yêu nước không nhất thiết phải làm những việc “đao to búa lớn”, mà nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Thanh Trúc cho rằng, yêu nước bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, giản dị: “Chúng ta cần có ý thức tuân thủ pháp luật, sống nhân ái, hòa hợp, chống chia rẽ bằng những lời lẽ khiếm nhã, đánh đồng trên mạng xã hội. Hơn thế nữa, cần phải biết giữ gìn những giá trị văn hóa - truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Cảm nhận sự thiêng liêng trong ngày sinh nhật của mình, Ngọc Khánh luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. “Chính những cảm xúc ấy đã nuôi dưỡng tình yêu nước và thôi thúc tinh thần cho mình có lối sống tốt đẹp. Mình nghĩ rằng yêu nước không phải là chỉ nói bằng miệng hay theo phong trào. Mà đó phải là nghĩ thật, làm thật. Do vậy mình luôn ý thức rằng mình cần làm những điều thiết thực. Nhớ đến lời Bác dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, mình luôn luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện, sống nghiêm túc, có lý tưởng và đối xử hòa đồng, lễ độ với những người xung quanh”, cậu học sinh lớp 12/11 chia sẻ.

Ngọc Khánh luôn cảm nhận bản thân có một mối liên kết vô hình với Tổ quốc. Ảnh: NVCC

Đối với Phương Thảo, là một giáo viên trẻ, ngoài những điều cần phải làm, cô luôn đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gieo mầm tri thức cho thế hệ tương lai. Thảo nói: “Ước mơ của mình không chỉ trở thành một nhà giáo giỏi mà còn là người truyền cảm hứng hay giúp học sinh trở thành công dân có trách nhiệm. Trong kỷ nguyên mới, mình lại càng khát khao đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho các em ngày càng phát triển hơn. Đó là cách mình muốn chung tay góp phần xây dựng một Việt Nam tri thức, bản lĩnh và hội nhập. Đó là cách thực tế nhất, một trách nhiệm quan trọng mà mình phải làm để thể hiện tình yêu nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu đẹp, văn minh”.