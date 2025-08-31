Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh báo: Đề phòng lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà dịp Quốc khánh 2/9

LINH LÊ

HHTO - Sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo. Người dân hãy nâng cao cảnh giác để cùng đón Quốc Khánh 2/9 an toàn, vui tươi, ý nghĩa.

Nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân. Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi công dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngay lập tức, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp

Gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”… Khi người dân bấm vào, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”.

Lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

vneid1-110-1756447896208854318923.png
Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống.

Bộ Công an khuyến cáo người dân

- Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Nhà nước không bao giờ phát quà qua đường link lạ, ứng dụng không chính thống.

- Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

- Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường nơi cư trú hoặc nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Người dân hãy nâng cao cảnh giác để cùng đón Quốc Khánh 2/9 an toàn, vui tươi, ý nghĩa!

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Theo Bộ Công an
#lừa đảo #quà tặng 100.000 đồng #Quốc khánh 2/9 #lừa đảo trực tuyến #bảo vệ người tiêu dùng #chính sách quà tặng #cảnh báo lừa đảo

