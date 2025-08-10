Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Instagram vừa cập nhật thêm tính năng mà người dùng TikTok vô cùng yêu thích

Sơn Trần

HHTO - Instagram vừa chính thức bổ sung tính năng “Đăng lại” (Repost), cho phép người dùng chia sẻ lại bài đăng hoặc video Reels từ các tài khoản công khai trực tiếp lên trang cá nhân của mình.

"Đăng lại" với thao tác đơn giản

Với tính năng mới, người dùng có thể dễ dàng đăng lại bất kỳ bài viết hoặc Reels từ tài khoản công khai. Nội dung sau khi được “Đăng lại” sẽ xuất hiện trên bảng tin của người theo dõi và được lưu trong mục Reposts trên trang cá nhân. Mỗi bài đăng lại đều hiển thị rõ thông tin tác giả gốc, đảm bảo tôn trọng bản quyền và nguồn nội dung.

Trước khi chia sẻ, người dùng còn có thể thêm ghi chú ngắn gọn trong một “bong bóng suy nghĩ” (thought bubble) để bày tỏ cảm xúc hoặc quan điểm về nội dung vừa đăng lại.

image-34.png

Instagram cũng cung cấp tùy chọn cho phép hoặc chặn người khác “Đăng lại” nội dung của bạn. Trong phần cài đặt chia sẻ, người dùng có thể bật/ tắt quyền này tùy ý, đảm bảo sự riêng tư và kiểm soát trải nghiệm cá nhân trên nền tảng.

Hướng tới nền tảng kết nối bạn bè

Cùng với tính năng “Đăng lại”, Instagram còn giới thiệu thêm bản đồ chia sẻ vị trí (Map) và tab Friends trong Reels. Những cập nhật này giúp người dùng dễ dàng khám phá vị trí bạn bè đang check-in, theo dõi nội dung bạn bè yêu thích, và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng.

instagram-ra-mat-tinh-nang-dang-lai-giong-tiktok-va-x-dong-thoi-bo-sung-them-muc-ban-do.jpg

Giới chuyên môn đánh giá, việc ra mắt “Đăng lại” là bước đi nhằm đưa Instagram tiến gần hơn tới vai trò một mạng xã hội đa chiều, thay vì chỉ là nền tảng chia sẻ hình ảnh và video. Điều này cũng giúp người dùng chủ động lan tỏa nội dung yêu thích, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà sáng tạo tiếp cận công chúng.

Bấy lâu nay, tính năng "đăng lại" trên TikTok luôn được nhiều người dùng yêu thích và sử dụng khá phổ biến. Tính năng này giúp lan truyền nội dung thú vị một cách tự nhiên và bảo toàn quyền tác giả cho người sáng tạo gốc.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
Sơn Trần
The Verge
#Instagram #Repost #TikTok #Chia sẻ bài đăng #Reels #Tính năng mới

Cùng chuyên mục