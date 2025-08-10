Instagram vừa cập nhật thêm tính năng mà người dùng TikTok vô cùng yêu thích

HHTO - Instagram vừa chính thức bổ sung tính năng “Đăng lại” (Repost), cho phép người dùng chia sẻ lại bài đăng hoặc video Reels từ các tài khoản công khai trực tiếp lên trang cá nhân của mình.

"Đăng lại" với thao tác đơn giản

Với tính năng mới, người dùng có thể dễ dàng đăng lại bất kỳ bài viết hoặc Reels từ tài khoản công khai. Nội dung sau khi được “Đăng lại” sẽ xuất hiện trên bảng tin của người theo dõi và được lưu trong mục Reposts trên trang cá nhân. Mỗi bài đăng lại đều hiển thị rõ thông tin tác giả gốc, đảm bảo tôn trọng bản quyền và nguồn nội dung.

Trước khi chia sẻ, người dùng còn có thể thêm ghi chú ngắn gọn trong một “bong bóng suy nghĩ” (thought bubble) để bày tỏ cảm xúc hoặc quan điểm về nội dung vừa đăng lại.

Instagram cũng cung cấp tùy chọn cho phép hoặc chặn người khác “Đăng lại” nội dung của bạn. Trong phần cài đặt chia sẻ, người dùng có thể bật/ tắt quyền này tùy ý, đảm bảo sự riêng tư và kiểm soát trải nghiệm cá nhân trên nền tảng.

Hướng tới nền tảng kết nối bạn bè

Cùng với tính năng “Đăng lại”, Instagram còn giới thiệu thêm bản đồ chia sẻ vị trí (Map) và tab Friends trong Reels. Những cập nhật này giúp người dùng dễ dàng khám phá vị trí bạn bè đang check-in, theo dõi nội dung bạn bè yêu thích, và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng.

Giới chuyên môn đánh giá, việc ra mắt “Đăng lại” là bước đi nhằm đưa Instagram tiến gần hơn tới vai trò một mạng xã hội đa chiều, thay vì chỉ là nền tảng chia sẻ hình ảnh và video. Điều này cũng giúp người dùng chủ động lan tỏa nội dung yêu thích, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà sáng tạo tiếp cận công chúng.

Bấy lâu nay, tính năng "đăng lại" trên TikTok luôn được nhiều người dùng yêu thích và sử dụng khá phổ biến. Tính năng này giúp lan truyền nội dung thú vị một cách tự nhiên và bảo toàn quyền tác giả cho người sáng tạo gốc.