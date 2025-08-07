Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiến dịch chống lừa đảo online hút 13 triệu view, nhiều KOL góp sức lan tỏa

Tôn Huy - Ảnh: Google
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lừa đảo trực tuyến đang trở thành một vấn đề gây chú ý, với nhiều chiêu thức phức tạp nhắm đến người dùng trẻ. Để đối phó với thách thức này, một "liên minh" sáng tạo đã được hình thành, với sự kết hợp đặc biệt giữa Bộ Công an, Google và dàn nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, từ giả mạo cuộc gọi video đến các ứng dụng chứa mã độc, chiến dịch "Phòng Chống Lừa Đảo Trực Tuyến" do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Google khởi xướng đã mang đến một làn gió hoàn toàn mới. Thay vì những cảnh báo có phần "khô khan", chiến dịch đã biến "cuộc chiến" chống lừa đảo thành một trào lưu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

bca-2-compressed.jpg

Điểm nhấn của chiến dịch là sự tham gia của gần 200 nhà sáng tạo nội dung. Những cái tên quen thuộc như Tài Xài Tech, Spiderum, ToyStation, Linh Barbie... đã lần đầu chia sẻ câu chuyện cá nhân, những kinh nghiệm "xương máu" của chính mình về lừa đảo trực tuyến.

Gần 200 video với cách thể hiện sáng tạo, gần gũi đã thu về hơn 13 triệu lượt xem và gần 500 nghìn lượt tương tác. Điều này cho thấy thông điệp an toàn mạng khi được truyền tải bởi những người có sức ảnh hưởng sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn rất nhiều.

bca-compressed.jpg
Những đoạn clip của những nhà sáng tạo nội dung xuất hiện trên mạng xã hội,

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa, chiến dịch còn trang bị cho chúng ta những "vũ khí" tự vệ thực tiễn. "Cẩm nang chung tay phòng, chống lừa đảo online" và chuỗi 8 video giáo dục đã được phát hành miễn phí, phân tích rõ 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất. Song song đó, Google cũng cho biết đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng đáng ngờ trên các thiết bị Android tại Việt Nam.

Clip review sản phẩm "Bắt bài lừa đảo online" của Tài Xài Tech. - Clip: @taixaitech.

Sự kết hợp giữa của Bộ Công an, Google và sức ảnh hưởng của cộng đồng sáng tạo đã cho thấy: bảo vệ bản thân trên không gian mạng không phải là việc của riêng ai. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy giới trẻ đang cùng nhau xây dựng một thế giới số an toàn.

522342318-1102542168604705-7451901168774466673-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Google


