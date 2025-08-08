Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Linh Lê

HHTO - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM phát đi thông báo về một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng Dịch công Quốc gia “giả” với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia “thật”; đồng thời, giả Tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân. Cụ thể:

Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông để nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongg.top/vn”.

Tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại của người dân.
Tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại của người dân.

Sau khi người dân bấm vào đường link gửi qua tin nhắn sẽ dẫn tới giao diện “Cổng dịch công quốc gia” có hình thức rất bài bản, tinh vi nhưng thực chất là giả. Đồng thời, trên giao diện xuất hiện “Thông tin thanh toán với các trường thông tin như: Mô tả hành vi vi phạm; Ngày hết hạn; Số hóa đơn; Số tiền phạt và nút thanh toán”. Khi người dân thực hiện thanh toán thì tài khoản sẽ hao hụt số tiền trên, thậm chí các đối tượng có thể chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân.

Từ thủ đoạn trên có thể thấy, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ thông tin quy trình nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công phu xây dựng kịch bản, giao diện, tên tin nhắn, nội dung tin nhắn để dẫn dắt người dân từ màn kịch này đến màn kịch khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

luadao1-1754610801466-17546108018441257622222.jpg
Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân thông báo về vi phạm và kèm đường link để người dân truy cập.

Hình thức lừa đảo này khá bài bản với vỏ bọc ngụy trang là “Cổng dịch vụ công quốc gia” để tạo sự uy tín, minh bạch, khiến người dân dễ lầm tưởng, ngộ nhận. Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ nhận thấy câu từ mô tả hành vi vi phạm rất ngô nghê không theo Luật Trật tự, an toàn giao thông và mức xử phạt không đúng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân: Các đơn vị Cảnh sát giao thông không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm TTATGT, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Do đó, mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm TTATGT tới người dân đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn chuẩn về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi đến cho người dân có tên “CongDVCQG” và người dân có thể tra cứu và nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gọi đến tổng đài 18001096 để được hỗ trợ.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các tin nhắn giả mạo yêu cầu đóng phạt giao thông. Không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số Căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho bất kỳ ai.

Khi nhận được điện thoại hay tin nhắn có những nội dung trên, người dân cần cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian và trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Linh Lê
Công an TP.HCM
