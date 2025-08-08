Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng Dịch công Quốc gia “giả” với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia “thật”; đồng thời, giả Tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân. Cụ thể:

Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông để nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongg.top/vn”.

Tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại của người dân.

Sau khi người dân bấm vào đường link gửi qua tin nhắn sẽ dẫn tới giao diện “Cổng dịch công quốc gia” có hình thức rất bài bản, tinh vi nhưng thực chất là giả. Đồng thời, trên giao diện xuất hiện “Thông tin thanh toán với các trường thông tin như: Mô tả hành vi vi phạm; Ngày hết hạn; Số hóa đơn; Số tiền phạt và nút thanh toán”. Khi người dân thực hiện thanh toán thì tài khoản sẽ hao hụt số tiền trên, thậm chí các đối tượng có thể chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân.

Từ thủ đoạn trên có thể thấy, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ thông tin quy trình nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công phu xây dựng kịch bản, giao diện, tên tin nhắn, nội dung tin nhắn để dẫn dắt người dân từ màn kịch này đến màn kịch khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân thông báo về vi phạm và kèm đường link để người dân truy cập.

Hình thức lừa đảo này khá bài bản với vỏ bọc ngụy trang là “Cổng dịch vụ công quốc gia” để tạo sự uy tín, minh bạch, khiến người dân dễ lầm tưởng, ngộ nhận. Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ nhận thấy câu từ mô tả hành vi vi phạm rất ngô nghê không theo Luật Trật tự, an toàn giao thông và mức xử phạt không đúng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.