Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID có được nhận 100.000 đồng quà tặng dịp Quốc khánh 2/9?

HHTO - Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Vậy trẻ em có được nhận quà 100.000 đồng dịp này không?

Trẻ em có được nhận 100.000 đồng quà tặng dịp 2/9?

Trong nội dung văn bản số 17129-CV/VPTW, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân và tặng cho toàn dân để ăn Tết Độc lập.

Cũng theo Bộ Chính trị, việc tặng quà cần được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể và hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Như vậy, chủ trương của Bộ Chính trị là tặng quà cho toàn dân, không phân biệt độ tuổi, đối tượng.

Do đó, mọi công dân Việt Nam kể cả trẻ em đều được nhận quà tặng là 100.000 đồng dịp Lễ Quốc khánh 2/9 này.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trẻ em chưa có tài khoản VNeID nhận quà theo phương thức nào?

Theo nội dung Công điện 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân theo 2 phương thức phù hợp chuyển khoản hoặc trực tiếp.

Như vậy, người dân có thể nhận quà 2/9 thông qua 2 hình thức:

(1) Nhận qua tài khoản ngân hàng: Đăng ký tài khoản trên mục "An sinh xã hội" trên VNeID mức độ 2.

(2) Nhận trực tiếp: UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo sau khi có thông tin hướng dẫn cụ thể.

Đối với trẻ em chưa có tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể được nhận trực tiếp thông qua bố mẹ, người giám hộ tại địa phương, nơi cư trú.

Ngoài ra, trong ứng dụng định danh điện tử mức 2 có phần tích hợp người phụ thuộc. Đây cũng có thể là căn cứ để trao quà đến trẻ em, đối tượng phụ thuộc trong gia đình.