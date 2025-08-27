Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Apple chính thức công bố sự kiện “Awe Dropping” sẽ được tổ chức vào ngày 10/9

Sơn Trần

HHTO - Sự kiện “Awe Dropping” sẽ là nơi Apple giới thiệu các sản phẩm tiếp theo của mình để trải nghiệm người dùng được nâng lên một tầm cao mới.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Apple mới đây vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện lớn tiếp theo vào ngày 10/9 tới. Có tên gọi “Awe Dropping”, sự kiện này sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 10 giờ sáng PT (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California.

Apple tổ chức sự kiện mới vào ngày 10/9.

Apple tổ chức sự kiện mới vào ngày 10/9.

Như thường lệ, người dùng tại Việt Nam có thể theo dõi theo dõi sự kiện này thông qua livestream trực tiếp trên website của Apple, ứng dụng TV trên iPhone, iPad, Mac, Apple TV và qua kênh YouTube chính thức của Apple.

Tại sự kiện Awe Dropping, Apple được cho là sẽ giới thiệu 4 mẫu iPhone mới, trong đó có một mẫu siêu mỏng mang tên iPhone 17 Air. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản Plus trong dòng sản phẩm và cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge. Đặc biệt, iPhone 17 Air sẽ được trang bị modem C1 do Apple tự phát triển.

