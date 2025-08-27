Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam thanh niên 2K3 dính bẫy lừa đảo "bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP.HCM

LINH LÊ

HHTO - Công an phường Khương Đình, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP.HCM.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để chuyển tiền “chuộc”. Theo đó, vào sáng ngày 19/8/2025, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin trình báo của gia đình anh H. (sinh năm 2003) về việc anh bỏ đi khỏi nhà. Sau đó gia đình có nhận được tin nhắn của một đối tượng thông báo đang giữ anh H. nếu không chuyển 500 triệu đồng sẽ “chặt tay” của H.

054d68af-5d03-4fc5-b014-febf9087b376.png
(Ảnh minh họa)

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Khương Đình đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đến khoảng 18h cùng ngày, các lực lượng xác định anh H. đang ở TP.HCM. Công an phường Khương Đình đã phối hợp Công an phường Thới An, TP.HCM tìm thấy anh H. tại một khách sạn trên địa bàn.

Qua trao đổi, anh H. cho biết bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Do quá lo sợ, anh H. đã làm theo yêu cầu của đối tượng tự đi vào TP.HCM. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh H. đã bình tĩnh lại.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Công an TP Hà Nội
#lừa đảo online #bắt cóc online #Công an Hà Nội #thanh niên 2003 #bẫy lừa đảo #an ninh mạng #tội phạm công nghệ

