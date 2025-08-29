Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Hướng dẫn cách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Sơn Trần

HHTO - Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội, tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, mua thuốc trực tuyến...

Dưới đây là các bước hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID người dùng có thể tham khảo. Lưu ý: Việc liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID chỉ thực hiện được khi có tài khoản định danh mức độ 2.

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh của mình.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Bước 2: Chọn vào mục "An sinh xã hội".

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 4: Nhập mật khẩu 6 chữ số của mình để truy cập.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money của mình để nhận tiền an sinh xã hội được hỗ trợ. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ứng dụng VNeID hiện nay đã có rất nhiều tính năng hữu ích cho người dân. Các tính năng này hầu hết đều yêu cầu tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2.

Nhận trợ cấp an sinh xã hội: Các khoản trợ cấp, lương hưu được chi trả trực tiếp qua tài khoản tích hợp trên VNeID, đảm bảo quá trình diễn ra công khai, minh bạch, đúng người, đúng thời gian.

Sổ sức khỏe điện tử: Theo dõi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, lịch hẹn tái khám và mua thuốc từ các nhà thuốc uy tín mà không cần mang theo sổ giấy.

Thiện nguyện: Tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn một cách minh bạch và tiện lợi.

Nhà thuốc: giúp người dân có thể mua thuốc trực tuyến từ nhà thuốc trên ứng dụng VNeID.

1464-cover.jpg
Sơn Trần
Luật Việt Nam
#VNeID #liên kết tài khoản #an sinh xã hội #trợ cấp xã hội #dịch vụ công trực tuyến #ứng dụng di động #hỗ trợ xã hội

Cùng chuyên mục