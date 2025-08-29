Hướng dẫn cách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

HHTO - Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội, tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, mua thuốc trực tuyến...

Dưới đây là các bước hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID người dùng có thể tham khảo. Lưu ý: Việc liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID chỉ thực hiện được khi có tài khoản định danh mức độ 2.

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh của mình.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Bước 2: Chọn vào mục "An sinh xã hội".

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 4: Nhập mật khẩu 6 chữ số của mình để truy cập.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money của mình để nhận tiền an sinh xã hội được hỗ trợ. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ứng dụng VNeID hiện nay đã có rất nhiều tính năng hữu ích cho người dân. Các tính năng này hầu hết đều yêu cầu tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2.

Nhận trợ cấp an sinh xã hội: Các khoản trợ cấp, lương hưu được chi trả trực tiếp qua tài khoản tích hợp trên VNeID, đảm bảo quá trình diễn ra công khai, minh bạch, đúng người, đúng thời gian.

Sổ sức khỏe điện tử: Theo dõi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, lịch hẹn tái khám và mua thuốc từ các nhà thuốc uy tín mà không cần mang theo sổ giấy.

Thiện nguyện: Tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn một cách minh bạch và tiện lợi.

Nhà thuốc: giúp người dân có thể mua thuốc trực tuyến từ nhà thuốc trên ứng dụng VNeID.