2 lưu ý để liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội thông suốt, nhận quà 100.000đ

HHTO - Sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, người dân ai cũng hân hoan nên đều mở ứng dụng VNeID để liên kết tài khoản ngân hàng. Có 2 lưu ý rất quan trọng để đảm bảo việc liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội được thông suốt, ai cũng nên thực hiện.

Toàn dân đều rất hân hoan khi biết tin Chính phủ có chính sách tặng quà 100.000đ cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Vì vậy, rất nhiều người cùng truy cập ứng dụng VNeID để liên kết tài khoản ngân hàng, để nhận quà.

Do nhiều người đồng thời truy cập, việc đăng nhập ứng dụng trở nên không dễ dàng. Không những vậy, có nhiều người đăng nhập được rồi lại vẫn không liên kết tài khoản ngân hàng được.

Để đảm bảo việc liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội được thông suốt, có 2 điều rất quan trọng cần lưu ý.

Thứ nhất, nhiều người viết trên mạng là sau khi đăng nhập và bấm vào mục An sinh xã hội như Chính phủ và nhiều trang báo đã hướng dẫn thì không hề thấy có nút nào để lựa chọn tiếp Tài khoản hưởng an sinh xã hội nên đành thoát ra. Nhưng thực ra, đây là do tốc độ tải ứng dụng hoặc kết nối đang bị chậm. Bạn cứ để yên, chờ khoảng 30 giây đến 1 phút, đừng thoát vội, là nút Tài khoản hưởng an sinh xã hội có thể hiện ra. Nếu sau khoảng 1 - 2 phút mà không thấy thì hãy đóng (đóng riêng mục này thôi, đừng đóng cả ứng dụng) rồi làm lại.

Nếu thấy mục "An sinh xã hội" đang trống, bạn hãy chờ khoảng 30 - 60 giây chứ đừng đóng vội. Ảnh: HHT.

Thứ hai, cần chuẩn bị sẵn các thông tin sau: Số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân (loại 9 số) nếu trước đây đã đăng ký số CMND này với ngân hàng. Bởi vì khi liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội, bạn sẽ được đề nghị điền những thông tin này. Nhiều người đến bước này mới loay hoay đi tìm những con số đó nên khi quay lại để điền thông tin thì không được, vì phiên đăng nhập đã tự động kết thúc để bảo mật. Thế là sẽ phải đăng nhập lại - và lại có thể không đăng nhập được.

Nếu nhanh chóng điền thông tin thì sẽ thấy bảng này. Ảnh: HHT.

2 lưu ý trên được chia sẻ bởi những người đã liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội xong, nhằm giúp những người chưa liên kết thực hiện được thông suốt, tránh tốn nhiều thời gian mà vẫn không hoàn thành.