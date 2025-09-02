Suzy như "xé truyện" trong 2 phim mới, nhan sắc và khí chất chắc chắn thắng đậm

HHTO - Hai phim truyền hình mới của Suzy là "Genie, Make a Wish" và "Delusion" vẫn chưa ra mắt, nhưng chỉ với những hình ảnh nhá hàng cũng đủ khiến dân tình mê mẩn. Vẻ đẹp và gu thời trang của "tình đầu quốc dân" khiến khán giả không thể rời mắt.

Trong Genie, Make a Wish, Suzy vào vai Ga Young, một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vô cảm và lạnh lùng. Teaser mới nhất của phim đã hé lộ những ngày chung sống nhưng không kém phần hài hước giữa thần đèn và nữ chủ nhân.

Trong teaser, Thần đèn (Kim Woo Bin) liên tục tung ra những chiêu trò để dụ dỗ Ga Young sử dụng 3 điều ước thật nhanh cho hắn sớm được tự do, nhưng cô lại lạnh lùng, ngang bướng từ chối. Nội dung nhá hàng hấp dẫn, lại thêm màn tái hợp của hai tường thành visual của màn ảnh xứ Hàn nên khán giả càng trông đợi vào dự án này.

﻿Nguồn: styleof_suzy

Chưa bàn tới chất lượng nội dung, đoán chắc Ga Young của Suzy sẽ gây sốt như Anna và Doona từng tạo nên "cơn náo động" về thời trang. Từ ảnh teaser, poster đến video nhá hàng đầu tiên đều khiến khán giả choáng ngợp với gu thời trang "tối giản nhưng đắt tiền" của cô.

Chỉ với vài giây, Suzy đã gây chú ý khi xuất hiện khí chất ngời ngời trong "nguyên cây" của Dolce & Gabbana có giá 107 triệu đồng cùng đôi sandal 35 triệu đồng. Tuy nhiên, điểm nhấn xa xỉ nhất chính là chiếc túi Hermès Birkin trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chiếc túi này cũng xuất hiện ở still cut được tung ra trước đây. Sự xuất hiện của những món đồ hiệu đắt đỏ này cho thấy nhân vật Ga Young sống trong một thế giới vật chất đầy đủ, thậm chí là xa hoa hoặc cũng có thể suy đoán rằng - điều ước đầu tiên của cô là sự giàu có.

Bên cạnh đó, bối cảnh ghi hình tại Dubai cũng góp phần tạo nên những thước phim mãn nhãn. Từ những cồn cát sa mạc rộng lớn đến kiến trúc hiện đại của Bảo tàng Tương lai, tất cả đều làm nổi bật sự kỳ ảo của bộ phim.

Nếu Genie, Make a Wish là một thế giới hiện đại, lấp lánh thì Delusion lại là một thế giới gothic và bí ẩn. Suzy có lột xác khi vào vai Song Jeong Hwa, một ma cà rồng bất lão, bất tử.

Trên Instagram cá nhân, Suzy đăng tải hình ảnh hậu trường trong tạo hình ma cà rồng.

Tạo hình của nữ diễn viên trong phim được khen ngợi là hoàn toàn khớp với webtoon gốc. Dù chỉ là những tiết lộ nhỏ nhất, nhưng mỗi lần có "hint mới" về tạo hình của Suzy trong phim thì dân mạng Hàn lại thảo luận sôi nổi, đẩy đề tài lọt top thịnh hành. Vai diễn này đòi hỏi Suzy phải thể hiện được sự quyến rũ ma mị, nguy hiểm nhưng cũng đầy bí ẩn của một sinh vật cổ. Phong cách u ám của phim cùng với bối cảnh của Gyeongseong năm 1935 và Thượng Hải thế kỷ 19 càng làm nổi bật vẻ đẹp ma mị của nhân vật.

Khán giả đang chờ đợi vào hình tượng mới lạ tiếp theo của Suzy trên màn ảnh nhỏ.

Nhá hàng tạo hình của Suzy từng được đạo diễn chia sẻ.

Với những hình ảnh nhá hàng đầy ấn tượng, dù kết quả phim ra sao, chắc chắn rằng phong cách, nhan sắc của Suzy trong cả hai dự án này sẽ tiếp tục là chủ đề nóng hổi trong thời gian tới.