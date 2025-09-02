Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Diễu binh, diễu hành A80 quá ấn tượng, ai đứng sau cú lia máy gây xôn xao cõi mạng?

Dương Nhung - Ảnh, clip: Quân chủng Hải quân, VTV, tổng hợp từ Threads

HHTO - Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng nay 2/9. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với cảnh tượng hào hùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, buổi lễ còn khiến người dân thổn thức với những góc máy "tuyệt đối điện ảnh" của đội hình diễu binh trên biển.

Sáng nay (2/9), cùng với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tại căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), nhiều lực lượng vũ trang đã tham gia diễu binh trên biển.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh cấp Nhà nước đối với các lực lượng vũ trang trên biển. Hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ, 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay tham gia đội hình diễu binh, tạo nên khung cảnh đầy hào hùng.

screenshot-2025-09-02-111844.png
screenshot-2025-09-02-111816.png
screenshot-2025-09-02-111831.png
Loạt ảnh hừng hực khí thế của các khối diễu binh trên biển. - Ảnh: Quân chủng Hải quân

Những hình ảnh được phát trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình đang khiến mạng xã hội "rần rần". Gần như máy quay đều bắt cận và đầy đủ khoảnh khắc các khối diễu binh chào điều lệnh khi đi qua lễ đài - điều mà nhiều người dân bày tỏ khao khát lớn muốn xem tại A80. Góc máy đa dạng, rõ nét, truyền tải được trọn vẹn không khí uy nghiêm, hào hùng.

Một số bình luận tổng hợp từ Threads:

"Đúng là tuyệt đối điện ảnh."

"Xem đến đâu rơm rớm nước mắt đến đó."

"Và họ đã không làm chúng ta thất vọng. Từ chương trình diễu binh cho đến các chương trình bình luận trực tiếp trước và sau lễ, tất cả đều hoàn hảo, cô đọng và xúc động, quả là "Rạng rỡ Việt Nam".

"Theo dõi qua màn hình thôi cũng thấy khí thế, nó điện ảnh, mà nó thế giới vô cùng."

Đang gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội là góc bắt cận rồi lia máy khi khối Nam Sĩ quan Cảnh vệ tiến vào lễ đài. Phần đạt điểm tuyệt đối là khung hình dừng lại, căn chuẩn từng li lúc các chiến sĩ đi qua Lăng Bác.

Biết thông tin người đứng sau góc máy này, dân mạng càng "gật gù" vì "dùng người tài đúng chỗ". Đó là Lê Bảo Hân (Steadihan) - một quay phim tự do được mời tham gia đội ngũ tác nghiệp tại Đại lễ 2/9 năm nay. Anh nổi tiếng trong giới từ lâu, tham gia nhiều dự án điện ảnh có vốn đầu tư lớn. Ngay sau buổi lễ, anh Lê Bảo Hân chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn nhỏ hậu trường quay buổi tổng duyệt (hôm 30/8). Anh bình luận cho biết, bản thân vẫn còn áp lực dù đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hậu trường ghi hình tại buổi Tổng duyệt A80 cấp Nhà nước. - Video: FBNV
bao-han.jpg
a80-2.jpg
Người đứng sau cú lia cam gây sốt khiến netizen ngưỡng mộ. - Ảnh: FB Lê Bảo Hân

Khi nhiều người bàn luận về việc có đội ngũ nước ngoài tham gia vào quá trình ghi hình, truyền hình trực tiếp cho Đại lễ, anh chia sẻ: "Tất cả là nhân sự VTV và VFC làm hết á mọi người, chỉ có thiết bị đặc biệt là thuê bên ngoài thôi". Mọi người đều áp lực vì trọng trách lớn nên nhiều người sụt khoảng 3 - 4kg. Dân mạng càng trầm trồ, tự hào về khả năng học hỏi cũng như kỹ năng, trình độ của người Việt, hoàn toàn đủ sức vươn tầm quốc tế, sánh vai với các cường quốc, năm châu.

1464-cover.jpg
Dương Nhung - Ảnh, clip: Quân chủng Hải quân, VTV, tổng hợp từ Threads
Theo VTV
#diễu binh A80 #diễu binh diễu hành #Đại lễ 2/9 #A80 #Quốc khánh #80 năm Quốc khánh #khoảnh khắc ấn tượng tại lễ diễu binh diễu hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục