Diễu binh, diễu hành A80 quá ấn tượng, ai đứng sau cú lia máy gây xôn xao cõi mạng?

HHTO - Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng nay 2/9. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với cảnh tượng hào hùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, buổi lễ còn khiến người dân thổn thức với những góc máy "tuyệt đối điện ảnh" của đội hình diễu binh trên biển.

Sáng nay (2/9), cùng với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tại căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), nhiều lực lượng vũ trang đã tham gia diễu binh trên biển.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh cấp Nhà nước đối với các lực lượng vũ trang trên biển. Hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ, 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay tham gia đội hình diễu binh, tạo nên khung cảnh đầy hào hùng.

Loạt ảnh hừng hực khí thế của các khối diễu binh trên biển. - Ảnh: Quân chủng Hải quân

Những hình ảnh được phát trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình đang khiến mạng xã hội "rần rần". Gần như máy quay đều bắt cận và đầy đủ khoảnh khắc các khối diễu binh chào điều lệnh khi đi qua lễ đài - điều mà nhiều người dân bày tỏ khao khát lớn muốn xem tại A80. Góc máy đa dạng, rõ nét, truyền tải được trọn vẹn không khí uy nghiêm, hào hùng.

Một số bình luận tổng hợp từ Threads:

"Đúng là tuyệt đối điện ảnh."

"Xem đến đâu rơm rớm nước mắt đến đó."

"Và họ đã không làm chúng ta thất vọng. Từ chương trình diễu binh cho đến các chương trình bình luận trực tiếp trước và sau lễ, tất cả đều hoàn hảo, cô đọng và xúc động, quả là "Rạng rỡ Việt Nam".

"Theo dõi qua màn hình thôi cũng thấy khí thế, nó điện ảnh, mà nó thế giới vô cùng."

Đang gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội là góc bắt cận rồi lia máy khi khối Nam Sĩ quan Cảnh vệ tiến vào lễ đài. Phần đạt điểm tuyệt đối là khung hình dừng lại, căn chuẩn từng li lúc các chiến sĩ đi qua Lăng Bác.

Biết thông tin người đứng sau góc máy này, dân mạng càng "gật gù" vì "dùng người tài đúng chỗ". Đó là Lê Bảo Hân (Steadihan) - một quay phim tự do được mời tham gia đội ngũ tác nghiệp tại Đại lễ 2/9 năm nay. Anh nổi tiếng trong giới từ lâu, tham gia nhiều dự án điện ảnh có vốn đầu tư lớn. Ngay sau buổi lễ, anh Lê Bảo Hân chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn nhỏ hậu trường quay buổi tổng duyệt (hôm 30/8). Anh bình luận cho biết, bản thân vẫn còn áp lực dù đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hậu trường ghi hình tại buổi Tổng duyệt A80 cấp Nhà nước. - Video: FBNV

Người đứng sau cú lia cam gây sốt khiến netizen ngưỡng mộ. - Ảnh: FB Lê Bảo Hân

Khi nhiều người bàn luận về việc có đội ngũ nước ngoài tham gia vào quá trình ghi hình, truyền hình trực tiếp cho Đại lễ, anh chia sẻ: "Tất cả là nhân sự VTV và VFC làm hết á mọi người, chỉ có thiết bị đặc biệt là thuê bên ngoài thôi". Mọi người đều áp lực vì trọng trách lớn nên nhiều người sụt khoảng 3 - 4kg. Dân mạng càng trầm trồ, tự hào về khả năng học hỏi cũng như kỹ năng, trình độ của người Việt, hoàn toàn đủ sức vươn tầm quốc tế, sánh vai với các cường quốc, năm châu.