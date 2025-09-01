Nhóm nữ Fifth Harmony tái hợp sau 7 năm, Camila Cabello hiện đang nơi đâu?

HHTO - Sự tái hợp của nhóm nhạc nữ đình đám một thời Fifth Harmony sau 7 năm vắng bóng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Dù vắng mặt, Camila Cabello cũng có dấu hiệu “cơm lành canh ngọt” với nhóm.

Ngày 1/9 (giờ Việt Nam), tại đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn JONAS20: Greetings From Your Hometown của ban nhạc Jonas Brothers ở Dallas (Mỹ), 4 thành viên nhóm Fifth Harmony bất ngờ xuất hiện khiến khán giả không khỏi kinh ngạc.

Fifth Harmony tái hợp sau 7 năm vắng bóng.

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane và Lauren Jauregui khoác lên mình những bộ trang phục đen đồng điệu, bước lên sân khấu giữa làn khói mờ ảo trong giai điệu quen thuộc của bản hit đình đám Worth It. Màn trình diễn được dàn dựng vũ đạo chỉn chu, gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao của nhóm. Ngay sau đó, họ tiếp tục khuấy động bầu không khí với bản hit Work From Home khiến cả khán đài vỡ òa.

Fifth Harmony biểu diễn ca khúc Worth It.

Kết thúc tiết mục, ba anh em Jonas Brothers bước ra sân khấu, ôm chặt từng thành viên Fifth Harmony tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động. Bên cạnh đó, Fifth Harmony cũng ra mắt logo mới, đánh dấu bước khởi động quan trọng cho chặng đường tái hợp. Sau 7 năm vắng bóng, nhóm chính thức hoạt động trở lại khi đồng loạt kích hoạt các tài khoản mạng xã hội và trang web chính thức.

Logo mới của Fifth Harmony.

Điểm tiếc nuối duy nhất là sự vắng mặt của Camila Cabello, người đã rời nhóm vào năm 2016. Cô hiện đang bận rộn với chuyến lưu diễn Yours, C Tour nhằm quảng bá album C,XOXO tại Sydney, Úc. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao chính là việc tài khoản Instagram chính thức của Fifth Harmony bất ngờ follow lại Camila, thắp lên hy vọng về một ngày cả 5 thành viên cùng đứng chung sân khấu.

Người hâm mộ hy vọng cả 5 thành viên Fifth Harmony sẽ tái hợp.

Fifth Harmony là nhóm nhạc hình thành từ chương trình The X Factor với 5 thành viên: Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui và Camila Cabello. Trong 6 năm hoạt động, nhóm đã phát hành 3 album phòng thu và có 8 đĩa đơn lọt vào bảng xếp hạng BillBoard Hot 100. Camila Cabello rời nhóm vào tháng 12/2016, trong khi 4 thành viên còn lại tạm dừng hoạt động vào tháng 3/2018 sau khi phát hành album Fifth Harmony năm 2017. Việc Camila ra đi đã gây ra nhiều lùm xùm với các thành viên còn lại và trở thành tâm điểm chú ý lúc bấy giờ.