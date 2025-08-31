Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rộ nghi vấn Sydney Sweeney hẹn hò cựu quản lý của Justin Bieber, Ariana Grande

Duy Minh

HHTO - Thông tin về mối quan hệ giữa "ông trùm" âm nhạc Scooter Braun và nữ diễn viên Sydney Sweeney đang trở thành chủ đề nóng hổi.

Nghi vấn hẹn hò giữa Sydney Sweeney và Scooter Braun bắt nguồn từ một khoảnh khắc được lan truyền trên TikTok vào tháng 6. Trong clip, nữ diễn viên và nhà quản lý âm nhạc bị bắt gặp đang cùng nhau tản bộ tại Venice (Ý), sau lễ cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Mới đây, theo nguồn tin độc quyền từ tạp chí Star, Scooter Braun được cho là đã chia sẻ về mối quan hệ này với những người thân cận, nhưng yêu cầu giữ kín để tránh sự chú ý từ truyền thông.

Sydney Sweeney và Scooter Braun đã được bắt gặp cùng nhau tản bộ thân mật.﻿
Sydney Sweeney và Scooter Braun đã được bắt gặp cùng nhau tản bộ thân mật.

Đây là lần đầu tiên Sydney Sweeney được bắt gặp hẹn hò sau khi kết thúc mối quan hệ với vị hôn phu Jonathan Davino vào tháng 4. Trước đó, ngôi sao của White Lotus cũng vướng vào nghi vấn tình cảm với bạn diễn Glen Powell trong bộ phim Anyone But You nhưng cô đã nhanh chóng dập tắt tin đồn này.

Sydney Sweeney vừa kết thúc mối quan hệ với vị hôn phu Jonathan Davino vào tháng 4.
Sydney Sweeney vừa kết thúc mối quan hệ với vị hôn phu Jonathan Davino vào tháng 4.

Thời điểm này, Sydney Sweeney cũng đang đối mặt với làn sóng chỉ trích xoay quanh chiến dịch quảng cáo mới cùng thương hiệu American Eagle. Dù được kỳ vọng tạo hiệu ứng tích cực, cách chơi chữ giữa “genes” (gene di truyền) và “jeans” (quần jeans) trong khẩu hiệu “Sydney Sweeney có chiếc quần jeans (genes) tuyệt vời” lại khiến nhiều người cho rằng chiến dịch đang ngầm tôn vinh đặc điểm của người da trắng và thiếu sự đa dạng sắc tộc.

Sydney Sweeney bị chỉ trích do quảng cáo mới của American Eagle.
Sydney Sweeney bị chỉ trích do quảng cáo mới của American Eagle.

Tương tự, con đường sự nghiệp của Scooter Braun cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió. Nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc Pop, vốn là những nghệ sĩ gắn bó lâu năm, đã rời khỏi sự quản lý của ông. Nổi bật trong số đó phải kể đến Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato và J Balvin. Sự ra đi của các ngôi sao đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tương lai của ông trong vai trò quản lý nghệ sĩ.

Scooter Braun cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió.
Scooter Braun cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió.
Duy Minh
Star Magazine
#Sydney Sweeney #Scooter Braun

