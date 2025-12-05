10 phim được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam 2025: Top 3 toàn tên bạc tỷ

HHTO - Google công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật tại Việt Nam trong năm 2025. Ở danh sách phim (chung), phim Việt duy nhất lọt Top 10 cũng là Quán quân của năm nay. "Khó Dỗ Dành" không được tìm nhiều bằng một siêu phẩm ngôn tình cổ trang từng bị "đắp chiếu". Duy nhất một bộ anime lọt Top.

Mưa Đỏ dẫn đầu trong Top 10 phim (bảng chung và bảng phim Việt) được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam trong năm 2025. Khởi chiếu nhân dịp đất nước đang hướng về Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mưa Đỏ trở thành hiện tượng phòng vé và tạo cơn sốt lớn trên mạng xã hội.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, Mưa Đỏ lấy bối cảnh từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những thước phim chân thực, hào hùng về những người lính trẻ của Tiểu đội 1 mang đến tiếng cười, nước mắt cho khán giả. Mưa Đỏ cũng trở thành tựa phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt khi mang về khoảng 714 tỷ đồng.

Không chỉ nội dung phim được bàn luận, tìm kiếm, thông tin về dàn diễn viên cùng các hoạt động bên lề cũng "rần rần" bất kể đoàn phim đã ngừng quảng bá hay phim rời rạp. Những mảnh ghép của "Tiểu đội 1" tụ hội, nhạc phim Nỗi Đau Giữa Hòa Bình hay bài hát lấy cảm hứng từ phim Còn Gì Đẹp Hơn được mang lên trình diễn lần nào là từ khóa "Mưa Đỏ" leo bảng tìm kiếm thịnh hành lần đó.

Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về 2 tác phẩm chiếu trên nền tảng OTT của Hàn Quốc. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) xếp thứ 2. Ae Sun (IU) - Gwan Sik (Park Bo Gum) đưa khán giả đi qua 4 mùa quýt chua - ngọt. Một tháng phim lên sóng là những ngày khán giả "ồn ào" về từng tình tiết, câu thoại của phim, đồng cảm với nhân vật hay thấy bóng hình mình trong ai đó.

Từ thành công của mùa 1, Squid Game 2 (Trò Chơi Con Mực 2) tiếp tục được khán giả toàn cầu ngóng đợi. Khán giả Việt không ngoại lệ khi tựa phim này cũng tạo ra một loạt trend cũng các sản phẩm "ăn theo". Được đầu tư khoảng 100 tỷ won (gần 1.800 tỷ đồng), tuy nhiên, phần 2 không mang lại hiệu ứng tích cực như mùa đầu tiên. Nội dung bị chê bôi dài, diễn xuất cũng như tuyến nhân vật mới gây nhiều tranh cãi.

Top 10 phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2025.

Có đến 5 bộ phim Trung Quốc lọt vào Top 10. Khom Lưng xếp hạng 4, liền sau là Nghịch Ái, Khó Dỗ Dành, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng và Bạch Nguyệt Phạn Tinh "chốt bảng". Top 4 của bảng phim cũng là 4 cái tên chốt lại của 10 từ khóa dẫn đầu xu hướng tìm kiếm chung trên Google Việt Nam trong năm 2025.

Khom Lưng do Lưu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi đóng chính, được quay từ vài năm trước nhưng bị "đắp chiếu" một thời gian vì nữ chính bị cấm sóng tạm thời do bê bối trốn thuế. Dù nội dung không mới nhưng được làm hợp thị hiếu, phần nhìn đẹp mắt cùng diễn xuất hợp rơ của dàn cast giúp Khom Lưng đạt hiệu quả phát sóng xứng tầm đại IP.

Khó Dỗ Dành cũng "on top" bảng tìm kiếm suốt thời gian dài đầu năm 2025. Couple "Khó Dỗ" còn tạo trào lưu giới thiệu tuyển sinh tại TikTok ở Việt Nam với nhiều biến tấu thú vị. Dân mạng đùa rằng nếu có bảng tìm kiếm nhân vật phim thì Tang Diên và Ôn Sương Giáng (Ôn Dĩ Phàm) ắt hẳn trong Top 10 bởi từng có thời gian mạng xã hội lướt đâu cũng là "Tang đầu bảng".

Nghịch Ái là bộ đam mỹ duy nhất trong danh sách, lách luật cấm của Quảng Điện (Trung Quốc) phát sóng ở quốc tế, tạo nên cơn địa chấn tại làng phim châu Á không ai ngờ tới. Những tìm kiếm về Nghịch Ái cũng liên quan đến ồn ào đời tư của dàn diễn viên. Friendly Rivalry được fan đùa là "girl love trá hình" và đang mong chờ thông tin về phần 2.

Solo Leveling (Tôi Thăng Cấp Một Mình) là bộ anime duy nhất nằm trong Top 10. Series này dựa trên tiểu thuyết mạng của Hàn, thành công vang dội ở các bản chuyển thể như truyện tranh, game đến hoạt hình. Giữa tháng 7, fan tác phẩm này bàn luận xôn xao khi thông tin Hàn Quốc sẽ làm bản live-action với vai chính được giao cho Byeon Woo Seok.