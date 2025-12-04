Spotify Wrapped 2025 lộ diện: Giao diện mới tinh tế, tính cá nhân hóa sâu hơn

Ngày 3/12, Spotify Wrapped 2025 chính thức ra mắt, đánh dấu thời điểm người nghe trên toàn thế giới háo hức “soi” lại một năm nghe nhạc của bản thân. Vài phút sau khi ra mắt, hashtag #SpotifyWrapped2025 đã leo Top xu hướng trên mọi nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức nóng không đổi của “lễ hội tổng kết” này.

Spotify ﻿Wrapped đã trở thành một dấu mốc khép lại năm cũ bằng âm nhạc.

Spotify Wrapped 2025 gây ấn tượng mạnh với diện mạo mới, khi nền tảng đầu tư đáng kể vào phần hình ảnh: Màu sắc nổi bật, bố cục dễ đọc và những mảng đồ họa mang dấu ấn riêng. Người dùng trên nhiều nền tảng mạng xã hội đồng loạt khen giao diện năm nay sáng sủa, tinh tế, đặc biệt thích hợp để "share story” và đẹp hơn hẳn phiên bản 2024 vốn từng gây tranh cãi vì quá nhạt nhòa.

Hình ảnh đẹp là cách mà Spotify biến bản thống kê khô khan trở thành một sản phẩm thú vị.

Điểm níu giữ người nghe ở Wrapped vẫn nằm ở hệ thống insight cá nhân hóa được duy trì và trau chuốt qua từng năm. Bên cạnh những hạng mục quen thuộc như top bài hát, nghệ sĩ bạn nghe nhiều nhất hay thể loại nổi bật, Spotify Wrapped 2025 còn mở rộng dữ liệu với các thống kê chi tiết hơn theo từng ngày: Ngày bạn nghe nhạc nhiều nhất, ngày bạn “ghiền” một thể loại cụ thể, thậm chí cả thói quen nghe nhạc theo từng khung giờ trong ngày.

Spotify giúp người dùng nhìn lại một năm qua bằng âm nhạc theo cách đầy sáng tạo.

Như thường lệ, Wrapped 2025 tiếp tục làm mạng xã hội rộn ràng với hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười”: Người tưởng mình thuộc team “Indie nhẹ nhàng” lại phát hiện cả năm nghe Pop, người nghĩ bản thân mê nhạc Pop nhưng Top 1 lại là nhạc R&B. Chính những khoảnh khắc này biến Wrapped thành một câu chuyện chung, nơi ai cũng có điều để chia sẻ, để trêu nhau và để nhìn lại thói quen nghe nhạc của chính mình.

Wrapped là câu chuyện muôn màu được tạo nên bởi hàng triệu gu âm nhạc khác nhau.

Sau cùng, Spotify Wrapped vẫn là một "nghi thức" cuối năm mà nhiều người yêu nhạc không thể thiếu. Không chỉ là những con số, Wrapped giống như một cuốn nhật ký âm nhạc ghi lại những bài hát đồng hành với bạn lúc vui, lúc buồn, trong các chuyến đi, trong những buổi làm việc dài hay cả những đêm mất ngủ.