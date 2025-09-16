Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hilary Duff bất ngờ tái xuất âm nhạc sau 10 năm, Spotify bùng nổ lượt tìm kiếm

Quỳnh Phương
HHTO - Hilary Duff hiện đang trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu khi nữ ca sĩ thông báo trở lại với âm nhạc sau một thập kỷ im ắng.

Ngày 10/9, Hilary Duff khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh trên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích: “Nhạc mới… hay gì đó tương tự”. Trong hình, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện tại phòng thu cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Matthew Koma - người đứng sau nhiều bản hit như ClarityTalk Dirty. Điều này đánh dấu màn trở lại với âm nhạc sau 10 năm vắng bóng của Hilary. Nữ ca sĩ cũng đã ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Atlantic Records cho dự án sắp tới.

saveintacom-542605445-18536287027043405-7259868565617984418-n.jpg

Thông tin này ngay lập tức tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Theo thống kê từ các trang tin tức People và Billboard, chỉ trong vài ngày sau thông báo, lượt tìm kiếm từ khóa "Hilary Duff" trên Spotify đã tăng tới 400%, trong khi tổng lượt phát nhạc của nữ ca sĩ tại thị trường Mỹ cũng tăng gần 80%.

Lượt nghe các bài hát của Hilary Duff đã có sự tăng mạnh sau thông báo.
Lượt nghe các bài hát của Hilary Duff đã có sự tăng mạnh sau thông báo.

Trong suốt một thập kỷ qua, nữ ca sĩ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất với các bộ phim truyền hình như Younger hay How I Met Your Father. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ vẫn luôn mong đợi ngày cô tái xuất trên sân khấu âm nhạc. Sự trở lại này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng kể từ album Breathe In. Breathe Out. (2015) - sản phẩm âm nhạc gần nhất của cô.

Hilary Duff góp mặt trong series nổi tiếng How I Met Your Father.
Hilary Duff góp mặt trong series nổi tiếng How I Met Your Father.
Album gần nhất của cô được phát hành cách đây 10 năm.
Album gần nhất của cô được phát hành cách đây 10 năm.

Để chuẩn bị cho dự án mới, Hilary Duff còn hợp tác cùng đạo diễn Sam Wrench - người đứng sau thành công của phim âm nhạc Taylor Swift: The Eras Tour để sản xuất một phim tài liệu dài tập. Series này sẽ theo dõi hành trình sáng tác, thu âm và chuẩn bị biểu diễn của Hilary Duff, đồng thời hé lộ cách nữ ca sĩ cân bằng giữa đời sống gia đình và sự nghiệp nghệ thuật.

Đạo diễn Sam Wrench từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, BTS…
Đạo diễn Sam Wrench từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, BTS…

Hilary Duff là nữ ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Mỹ. Cô bước vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ vai diễn Lizzie McGuire trong loạt phim cùng tên của Disney Channel. Đặc biệt, vai diễn nàng “Cinderella hiện đại” trong bộ phim A Cinderella Story (2004) đã trở thành hình tượng gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều khán giả, giúp Hilary Duff trở thành biểu tượng ngọt ngào của một thế hệ.

Không chỉ chinh phục màn ảnh, Hilary Duff còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong âm nhạc với những bản hit như So Yesterday, Come Clean. Album Metamorphosis của nữ ca sĩ từng làm bùng nổ các bảng xếp hạng âm nhạc đầu những năm 2000.

Nàng &quot;Cinderella&quot; Hilary Duff từng là cái tên gây thương nhớ cho thế hệ 8X và 9X.
Nàng "Cinderella" Hilary Duff từng là cái tên gây thương nhớ cho thế hệ 8X và 9X.
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Quỳnh Phương
#Hilary Duff #quay lại âm nhạc #Spotify #Atlantic Records #tìm kiếm cao #hợp đồng âm nhạc #sự trở lại

