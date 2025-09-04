2025: Năm của những cuộc tái hợp đỉnh cao và gây thương nhớ của sao Hollywood

HHTO - Năm 2025 chứng kiến những cuộc tái hợp đình đám từ phim ảnh đến âm nhạc, mang lại niềm vui và cảm xúc hoài niệm đến cho khán giả.

Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan

Một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm 2025 chính là sự tái ngộ của Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan trong phần phim tiếp theo của Freaky Friday mang tên Freakier Friday. Theo Marcus Theatres, bộ phim đã chính thức ra mắt và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Sự trở lại của bộ đôi “mẹ con hoán đổi thân xác” mang lại niềm vui cho thế hệ khán giả từng lớn lên cùng câu chuyện của hai nữ diễn viên tài năng này.

Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan chính thức tái ngộ trong phần tiếp theo của Freaky Friday.

Joshua Jackson và Katie Holmes

Sự tái hợp của Joshua Jackson và Katie Holmes trong bộ phim mới Happy Hours cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Cả hai từng là một trong những “cặp đôi quốc dân” của truyền hình Mỹ cuối thập niên 90 nhờ bộ phim Dawson’s Creek. Không chỉ trên màn ảnh, Katie Holmes và Joshua Jackson còn từng có khoảng thời gian hẹn hò ngắn trong đời thực, càng khiến người hâm mộ thêm phần gắn bó với cặp đôi.

Chính vì thế, việc cả hai tái hợp trong dự án Happy Hours do chính Katie Holmes đạo diễn không chỉ mang ý nghĩa hợp tác chuyên môn, mà còn đánh dấu một cột mốc cảm xúc cho thế hệ khán giả lớn lên cùng Dawson’s Creek. Đây là dịp để người hâm mộ được gặp lại bộ đôi từng gắn bó với thanh xuân của họ, nhưng trong một bối cảnh trưởng thành, mới mẻ hơn.

Sự tái hợp của Joshua Jackson và Katie Holmes trong bộ phim mới Happy Hours.

Demi Lovato và Jonas Brothers

Trong đêm mở màn cho chuyến lưu diễn của Jonas Brothers, Demi Lovato đã có màn xuất hiện bất ngờ, mang đến một màn trình diễn bùng nổ cùng ban nhạc. Họ đã cùng nhau biểu diễn ca khúc This Is Me từ bộ phim Camp Rock khiến hồi ức tuổi thơ của nhiều người được dịp sống lại.

Khoảnh khắc này giống như một chiếc vé trở về tuổi thơ cho những ai đã lớn lên cùng Disney Channel, nơi Demi đảm nhận vai Mitchie Torres - cô gái đầy năng khiếu âm nhạc, trong khi Joe cùng anh em Jonas đóng vai Shane và các thành viên của ban nhạc nổi tiếng trong trại hè âm nhạc Camp Rock.

Joe Jonas và Demi Lovato đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ.

Fifth Harmony

Cũng tại một đêm nhạc của ban nhạc Jonas Brothers, khán giả không khỏi bất ngờ khi bốn thành viên Fifth Harmony tái xuất sau 7 năm kể từ khi nhóm tan rã. Normani, Ally Brooke, Dinah Jane và Lauren Jauregui xuất hiện trên sân khấu và trình diễn bản hit Worth It và Work From Home với vũ đạo sôi động. Màn biểu diễn khiến cả khán đài như sống lại những khoảnh khắc thanh xuân gắn liền với âm nhạc của Fifth Harmony.

Fifth Harmony tái hợp sau 7 năm dừng hoạt động.

Dàn diễn viên The Devil Wears Prada

Sau gần hai thập kỷ chờ đợi, giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ đã thành hiện thực khi The Devil Wears Prada 2 chính thức được sản xuất. Toàn bộ dàn diễn viên gốc bao gồm Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci đều trở lại cho lần tái hợp này.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026. Đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là một sự kiện văn hóa, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một tác phẩm kinh điển và niềm khao khát được gặp lại các nhân vật huyền thoại của khán giả toàn cầu.

"The Devil Wears Prada 2" chính thức được sản xuất

Destiny's Child

Tháng 7/2025 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ đối với người hâm mộ yêu âm nhạc toàn cầu khi Destiny's Child, một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất mọi thời đại, bất ngờ tái hợp. Sự kiện này diễn ra tại buổi diễn cuối cùng của tour diễn Cowboy Carter của Beyoncé, tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas. Beyoncé, Kelly Rowland và Michelle Williams đã cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn loạt hit đình đám, đánh dấu màn trình diễn đầu tiên của bộ ba kể từ lễ hội Coachella năm 2018.

Beyoncé tái hợp cùng nhóm Destiny’s Child.

Năm 2025 không chỉ là năm của sự hoài niệm, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị cũ. Từ tình bạn, tình yêu cho đến những câu chuyện đã đi vào huyền thoại. Các cuộc tái hợp này chứng tỏ rằng, dù thời gian có trôi đi, những gì đẹp đẽ nhất sẽ luôn tìm cách quay trở lại.