Lana Del Rey công bố album ra mắt đầu năm sau, có bài hát tặng chồng mới cưới

Sau nhiều lần lỡ hẹn và khiến người hâm mộ chờ đợi mỏi mòn, Lana Del Rey chính thức xác nhận album mới Stove sẽ được phát hành vào tháng 1/2026 qua một bài phỏng vấn với tạp chí W. Thông tin này đã kết thúc chuỗi ngày đồn đoán về một trong những dự án âm nhạc được mong chờ nhất của năm.
Dù vậy, việc chốt lịch phát hành vẫn chưa dẹp tan những lo lắng của cộng đồng người hâm mộ nữ nghệ sĩ. Dự án này từng được dự kiến phát hành vào tháng 5/2024 nhưng đã bị hoãn lại đến tận bây giờ.
Trước đó, album đã nhiều lần "thay tên đổi họ" từ Lasso đến The Right Person Will Stay (TRPWS) và kết thúc với Stove. Theo Lana Del Rey, chính sự thay đổi trong cuộc sống (nữ ca sĩ bất ngờ tổ chức đám cưới) và nguồn cảm hứng (sáng tác) dồi dào là nguyên nhân của những cuộc lần lỡ hẹn và thay đổi chóng mặt. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã quyết định thêm 6 bài hát để tạo tính liền mạch hơn vào album, điều này dẫn đến việc phát hành album tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Album sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân và cuộc sống mới của cô.
Album Stove dự kiến được sản xuất bởi nhà sản xuất kỳ cựu Luke Laird và cộng sự lâu năm Jack Antonoff.
Trước ngày phát hành chính thức, Lana Del Rey đã tung ra hai single Bluebird và Henry, Come On vào tháng 4 vừa qua, đồng thời trình diễn ba ca khúc mới tại lễ hội Stagecoach.