Lana Del Rey công bố album ra mắt đầu năm sau, có bài hát tặng chồng mới cưới

HHTO - "Nữ hoàng sầu muộn" Lana Del Rey xác nhận sẽ cho ra mắt album mới Stove vào tháng 1/2026 sau nhiều lần trì hoãn, với phong cách mang đậm chất nhạc đồng quê.

Sau nhiều lần lỡ hẹn và khiến người hâm mộ chờ đợi mỏi mòn, Lana Del Rey chính thức xác nhận album mới Stove sẽ được phát hành vào tháng 1/2026 qua một bài phỏng vấn với tạp chí W. Thông tin này đã kết thúc chuỗi ngày đồn đoán về một trong những dự án âm nhạc được mong chờ nhất của năm.

Dù vậy, việc chốt lịch phát hành vẫn chưa dẹp tan những lo lắng của cộng đồng người hâm mộ nữ nghệ sĩ. Dự án này từng được dự kiến phát hành vào tháng 5/2024 nhưng đã bị hoãn lại đến tận bây giờ.



Trước đó, album đã nhiều lần "thay tên đổi họ" từ Lasso đến The Right Person Will Stay (TRPWS) và kết thúc với Stove. Theo Lana Del Rey, chính sự thay đổi trong cuộc sống (nữ ca sĩ bất ngờ tổ chức đám cưới) và nguồn cảm hứng (sáng tác) dồi dào là nguyên nhân của những cuộc lần lỡ hẹn và thay đổi chóng mặt. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã quyết định thêm 6 bài hát để tạo tính liền mạch hơn vào album, điều này dẫn đến việc phát hành album tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.

Album sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân và cuộc sống mới của cô. Một trong những ca khúc nổi bật là Stars Fell on Alabama bài hát về Jeremy Dufrene - người chồng mới cưới, hướng dẫn viên tại một trang trại cá sấu. Lana kể lại rằng khi họ gặp nhau, cô đã lo lắng về những khó khăn trong mối quan hệ nhưng anh đã trấn an cô một cách điềm tĩnh và hài hước: "Anh ấy làm việc với cá sấu nên da anh dày lắm!".

Album Stove dự kiến được sản xuất bởi nhà sản xuất kỳ cựu Luke Laird và cộng sự lâu năm Jack Antonoff. Giọng ca Born To Die tiết lộ rằng phần lớn album sẽ mang phong cách đồng quê, một hướng đi cô đã bắt đầu từ 8 năm trước, rất lâu trước khi thể loại này trở thành xu hướng trong nhạc pop hiện đại. "Khi tôi muốn làm một album đồng quê, chưa có ai nghĩ đến thể loại này," nữ ca sĩ bộc bạch.

Trước ngày phát hành chính thức, Lana Del Rey đã tung ra hai single Bluebird và Henry, Come On vào tháng 4 vừa qua, đồng thời trình diễn ba ca khúc mới tại lễ hội Stagecoach. Dù hành trình này có khiến fan hâm mộ phải chờ đợi trong mòn mỏi, album Stove hứa hẹn sẽ đánh dấu một chương mới đầy ý nghĩa trong sự nghiệp của Lana.