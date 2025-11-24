Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

The Weeknd làm nên lịch sử: Tour diễn "After Hours Til Dawn" cán mốc 1 tỷ đô

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - The Weeknd vừa ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tour diễn toàn cầu "After Hours Til Dawn" chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la từ doanh thu bán vé.

Abel Tesfaye, hay còn được biết đến với nghệ danh The Weeknd đã chính thức tạo nên một cột mốc lịch sử khi tour diễn toàn cầu của anh After Hours Til Dawn vừa xác lập kỷ lục doanh thu khi vượt qua ngưỡng 1 tỷ đô la tiền bán vé (khoảng 26 nghìn tỷ đồng). Thành tựu này giúp anh trở thành nghệ sĩ nam solo có tour diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Nghệ sĩ solo nam có tour diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Nghệ sĩ solo nam có tour diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo xác nhận từ Live Nation - đơn vị quảng bá và tổ chức, thành tích đáng kinh ngạc này đạt được sau chuỗi 153 đêm diễn trên khắp các châu lục kể từ khi tour khởi động vào năm 2022. Với khoảng 7,5 triệu vé được bán ra, After Hours Til Dawn là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút khổng lồ của nam nghệ sĩ người Canada.

The Weeknd từ một ngôi sao nhạc Pop trở thành một hiện tượng lưu diễn toàn cầu.
The Weeknd từ một ngôi sao nhạc Pop trở thành một hiện tượng lưu diễn toàn cầu.

Sức hấp dẫn của After Hours Til Dawn nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Tour diễn được thiết kế như một trải nghiệm điện ảnh, lấy cảm hứng từ bộ ba album - After Hours, Dawn FM Hurry Up Tomorrow, tái hiện một thế giới hậu tận thế đầy mê hoặc. Hệ thống sân khấu với quy mô khổng lồ phối hợp hiệu ứng thị giác công phu đã biến mỗi đêm diễn thành một hiện tượng mãn nhãn.

Tour diễn lấy cảm hứng từ bộ ba album - After Hours, Dawn FM và Hurry Up Tomorrow.
Tour diễn lấy cảm hứng từ bộ ba album - After Hours, Dawn FM và Hurry Up Tomorrow.

Việc cán mốc 1 tỷ đô đã đưa The Weeknd vào hàng ngũ những siêu sao lưu diễn vĩ đại nhất lịch sử. Trên bảng xếp hạng tổng doanh thu các tour diễn mọi thời đại, After Hours Til Dawn chỉ xếp sau các "siêu tour" lịch sử của các nghệ sĩ và nhóm nhạc lớn như The Eras Tour của Taylor Swift Music of the Spheres của Coldplay.

Việc cán mốc 1 tỷ đô la đặt The Weeknd vào hàng ngũ những siêu sao lưu diễn vĩ đại nhất.
Việc cán mốc 1 tỷ đô la đặt The Weeknd vào hàng ngũ những siêu sao lưu diễn vĩ đại nhất.

Đáng chú ý, với sự thành công về doanh thu, The Weeknd đã quyên góp hơn 5 triệu đô (khoảng 131 tỷ đồng) từ tiền bán vé cho Quỹ Nhân đạo XO và tổ chức Global Citizen vào năm 2022. Tour diễn được mong đợi sẽ tiếp tục hành trình kéo dài sang năm 2026, hứa hẹn sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục mới.

The Weeknd lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực khi quyên góp hơn 5 triệu đô.
The Weeknd lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực khi quyên góp hơn 5 triệu đô.
Duy Minh
#The Weeknd #tour #record #concert #music #pop #R&B

