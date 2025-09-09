Park Min Young gia nhập cuộc đua rating phim Hàn nhưng không xô đổ được Yoona

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tuần qua chứng kiến sự gia nhập của 2 chiến mã mới là "My Youth" và "Confidence Queen". "Ngự Trù Của Bạo Chúa" cùng Yoona, Lee Chae Min vẫn vững ngôi vương ở cả bảng tỉ suất người xem và phim/ diễn viên truyền hình được quan tâm nhất tuần.

My Youth (Thanh Xuân Của Tôi) do Song Joong Ki và Chun Woo Hee đóng chính, là một bộ melodrama, tình cảm lãng mạn. Nam diễn viên họ Song vào vai Sun Woo Hae. Anh từng là diễn viên nhí và hiện tại đang bắt đầu một cuộc sống giản dị, thầm lặng dù muộn hơn những người khác. Sung Je Yeon (Chun Woo Hee vào vai) là tình đầu của anh. Cô bất ngờ xuất hiện và phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Je Yeon từng cùng anh trải qua quãng thời gian tăm tối nhất.

song-joong-ki-chun-woo-hee.jpg

My Youth chiếu liền 2 tập, đạt tỉ suất người xem lần lượt là 2.8% và 2.9% - con số tương đối tốt. Phim nhận được lời khen vì câu chuyện nhẹ nhàng và chữa lành. "Phản ứng hóa học" giữa các nhân vật chính phụ đều tốt, diễn xuất cũng chưa có điểm chê. Tuy nhiên, phim được đánh giá là sẽ khó tăng vọt rating vì thể loại này không quá hút khán giả theo dõi truyền hình. Nội dung phim khá dễ đoán và chưa có điểm mới.

confidence-queen-6.jpg

Confidence Queen chiếu trên TV Chosun và 2 nền tảng OTT. Đài chiều không phải lợi thế của tác phẩm này vì loạt phim trước từng gây sốt và nhận được nhiều lời khen cũng không có rating ở mức trung bình. Confidence Queen vừa lên sóng 2 tập vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần qua, lần lượt đạt rating là 1.1% và 1.5%.

Đây là bản làm lại của bộ phim Nhật Bản The Confidence Man JP (2018), theo chân 3 kẻ lừa đảo tài năng. Đối tượng của họ là những "phản diện" trong xã hội. Park Min Young vào vai Yoon Yi Rang - thiên tài có IQ 165, thuộc Top 1% thế giới. Cô là người đứng đầu băng nhóm, bày mưu tính kế nhưng tâm lý bất ổn. Diễn xuất và "tủ đồ" của Min Young trong tác phẩm này khiến khán giả thích mắt. Nội dung tập 1 khá rời rạc, tập 2 ổn hơn nhưng có vài điểm vô lý.

lim-yoona-lee-chae-min.jpg

Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) duy trì mức rating 2 chữ số ở tập 5 và 6. Tập mới nhất lập kỷ lục cá nhân mới về rating khi đạt 12.7%, cao nhất trong tất cả các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Ở bảng Top 10 phim/ diễn viên được quan tâm nhất tuần cũng không có gì thay đổi. Theo Good Data Corporation, Ngự Trù Của Bạo Chúa và Yoona vẫn dẫn đầu 2 bảng. Lee Chae Min xếp sau Yoona ở bảng diễn viên.

Twelve (KBS 2TV) giảm nhẹ ở tập 6, còn 2.6% trong khi tập trước rating đạt 3.4%. Beyond The Bar kết thúc với rating tập cuối là 8.4%, khép lại viên mãn. Tuần tới, nối sóng tác phẩm này trên đài JTBC là A Hundred Memories.

1464-cover.jpg
Sam
