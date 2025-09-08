Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngự Trù Của Bạo Chúa: Nam diễn viên lên phim là ông chú, ngoài đời là mỹ nam

Vàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong "Ngự Trù Của Bạo Chúa", nam diễn viên Lee Joo Ahn gây chú ý với tạo hình già nua, bị ví như "ông chú" dù được các nhân vật trong phim khen ngợi về nhan sắc. Thế nhưng, những hình ảnh ngoài đời của anh lại khiến khán giả bất ngờ.

Trong Ngự Trù Của Bạo Chúa, Lee Joo Ahn đảm nhận vai Gong Gil, nghệ nhân múa vũ đạo mặt nạ Cheoyongmu - một nhân vật được mô tả là có nhan sắc nổi bật. Điểm mấu chốt là sự đối lập hoàn toàn giữa hình ảnh của Lee Joo Ahn trong phim và ngoài đời thực.

z6977476268075-0ba36481d6236a6be8c47337313aa75b.jpg
Biểu cảm "mê muốn xỉu" của cô nàng Gil Geum trước nhan sắc của Gong Gil khiến khán giả bật cười vì cho rằng nhân vật này không đẹp và thu hút đến thế.

Trong Ngự Trù Của Bạo Chúa, tạo hình nhân vật Gong Gil đã che đi gần hết những đường nét nổi bật của nam diễn viên. Mái tóc dài rủ xuống, không được chải chuốt cùng bộ râu làm gương mặt anh trở nên thiếu sức sống, già dặn và mất đi sự góc cạnh vốn có. Điều này càng trở nên rõ rệt khi anh đứng cạnh các bạn diễn, đặc biệt là nữ chính Yoona, khiến nhiều khán giả nhận xét rằng anh trông như "ông chú" dù còn rất trẻ.

screenshot-2025-09-04-200921.png
Tạo hình dừ hơn tuổi thật khiến anh trông như "ông chú".

Việc này gây ra một sự so sánh lớn với nhân vật Gong Gil nổi tiếng trong phim The King and the Clown. Trong phim này, Lee Jun Ki đã tạo nên một hình tượng Gong Gil với vẻ đẹp phi giới tính, thanh tú, được khán giả và giới chuyên môn hết lời khen ngợi. Nhiều người cho rằng, việc Ngự Trù Của Bạo Chúa sử dụng lại cái tên Gong Gil nhưng lại xây dựng hình ảnh kém ấn tượng đã tạo ra một sự đối lập lớn.

48f608e1c3642a1ac8eadd53b99c3d11.jpg
Vai chính trong "Nhà vua và chàng hề" đã mang lại vinh quang cho Lee Jun Ki.

Tuy nhiên, những hình ảnh ngoài đời của Lee Joo Ahn đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của công chúng. Nam diễn viên sinh năm 1996 sở hữu gương mặt nam tính, góc cạnh cùng thân hình săn chắc, khỏe khoắn, cao đến 1m84. Khi ngắm những hình ảnh ngoài đời của anh, nhiều khán giả phải thốt lên rằng anh là một mỹ nam thực sự.

542647072-122152398590797049-1837942599908222224-n.jpg
540970392-1348641563286603-3929357971944227397-n.jpg
Gương mặt nam diễn viên rất nam tính, với các đường nét rõ ràng và thần thái lạnh lùng.

Những hình ảnh này không chỉ cho thấy vẻ điển trai thực sự của anh mà còn làm nổi bật sự khác biệt lớn so với tạo hình kém may mắn trong phim. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra tiếc nuối khi đạo diễn và ê-kíp đã không khai thác được vẻ đẹp thật sự của Lee Joo Ahn, khiến vai diễn Gong Gil trở nên kém hấp dẫn về mặt hình ảnh.

541730532-1348641539953272-8581322348462309919-n.jpg

Lee Joo Ahn từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như SKY Castle, Save Me 2, Youth Of MaySnowdrop. Dù chưa tìm được vai diễn bứt phá, nhưng với sự chú ý từ vai Gong Gil lần này, Lee Joo Ahn đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, có thể mở ra cơ hội mới cho sự nghiệp của mình.

z6951097799433-98162e06f9945ca05b04a42692192f6f.jpg
Vàng
#Lee Joo Ahn #Ngự Trù Của Bạo Chúa #Bon Appetit Your Majesty

