aespa dẫn câu nói nổi tiếng của huyền thoại nhạc Pop, giải mã ẩn ý của "Rich Man"

HHTO - "Nữ thần nhạc Pop" một thời - Cher chính là chủ nhân của câu nói "I am a rich man" được aespa sử dụng trong lần trở lại này.

aespa chính thức trở lại với mini album Rich Man vào ngày 5/9. Giai điệu của bài hát chủ đề và một vài ca khúc trong album đã được nhóm tiết lộ trước trong chuyến lưu diễn toàn cầu thứ 3 - Synk: Aexis Line. Từ đoạn intro của Giselle tại concert, người hâm mộ đã đoán ra sản phẩm tái xuất này của nhóm được lấy cảm hứng từ "diva huyền thoại" Cher.

Đoạn mở đầu đang gây sốt cộng đồng fan của Giselle.

Cher (Cherilyn Sarkisian) sinh năm 1946. Diva người Mỹ là một trong những nữ thần nhạc Pop của thế kỷ trước, chinh phục khán giả khi thử sức với sân khấu kịch broadway và cả diễn xuất. Trong phỏng vấn năm 1995 - 1996, Cher từng chia sẻ mẹ muốn bà sẽ có cuộc sống ổn định khi già đi và cưới một người đàn ông giàu có (rich man). Đáp lại, bà trả lời rằng: "Mom, I am a rich man" (Mẹ ơi, con chính là người đàn ông giàu có đó"). Câu nói này của bà trở nên nổi tiếng và được coi như một trong những "khẩu hiệu" của nữ quyền.

aespa đã lấy cảm hứng từ câu chuyện của Cher cho phần dẫn và trích nguyên văn câu trả lời của bà vào điệp khúc. Theo đó, bài hát chủ đề và tinh thần của album cùng tên - Rich Man của aespa chính là sự tự tin, độc lập, tỏa sáng của phụ nữ. Họ hoàn toàn có thể tự cho mình và sở hữu mọi thứ họ muốn, không cần dựa vào bất cứ người đàn ông giàu có hay sống như một khuôn mẫu nào đó.

Một trong những đoạn phỏng vấn của diva Cher chứa đoạn hội thoại kinh điển với mẹ.

Giai điệu của Rich Man được đánh giá là có khả năng "gây nghiện" với độ chiến không kém bản hit trước của nhóm. MV kết hợp giữa phong cách hiện đại và hoài cổ mang cảm giác của một bộ phim Mỹ những năm 1980. 4 cô gái hóa thân thành "girl phố" trên đường đua tốc độ và trong trận bóng bầu dục. aespa đã phát hành teaser và trailer đậm chất điện ảnh của Rich Man. Album và MV chính thức sẽ được phát hành vào 11h ngày 5/9 (theo giờ Việt Nam).

