Thương hiệu xa xỉ "sửa logo" vì G-Dragon BIGBANG, tài trợ chuyên cơ cho tour diễn

Sam
HHTO - Chuyên cơ được tài trợ cho chuyến lưu diễn tại Mỹ của G-Dragon (BIGBANG) không phải loại phổ thông mà là dòng phản lực tốc độ cao hạng thương gia.

Kể từ khi tuyên bố hợp tác với G-Dragon, "phú ông" Jacob & Co. không ngại vung tay trong các đãi ngộ đối dành cho "ông hoàng K-Pop". Thương hiệu này đã tài trợ chuyên cơ để đưa đón G-Dragon trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Bên ngoài và nội thất của máy bay đã được trang trí lại để "đậm chất GD" hơn.

﻿gd-1.jpg﻿
1756832163-image.png
gd.jpg

Thân máy bay được thêm tên của hãng, G-Dragon, tên chuyến lưu diễn, biểu tượng album và hoa cúc khuyết cánh (Peaceminusone - thương hiệu riêng của G-Dragon). Tấm thảm lót chân cũng in tên hãng và biểu tượng cho bộ sưu tập hợp tác giữa Jacob & Co. và trưởng nhóm BIGBANG. Trước đó, khi công bố dòng sản phẩm kết hợp với G-Dragon, thương hiệu này cũng gây bất ngờ với bản logo đặc biệt có chỉnh sửa để lồng ghép logo đặc trưng của anh.

gd-3.jpg
Bên trong chuyên cơ chở G-Dragon.
jacob.jpg
ky-hieu-logo.jpg
Jacob & Co. đã sửa logo trong bộ sưu tập hợp tác thiết kế, quảng bá với G-Dragon.
gd-2.jpg
gd-3-6836.jpg

Nhãn hàng không thuê dòng máy bay tư nhân phổ thông mà "đặt hàng" dòng Bombardier Global 6000. Đây là loại máy bay phản lực tốc độ cao chuyên phục vụ khách thương gia, VIP. Nội thất được thiết kế tối giản, sang trọng, tiện nghi và đảm bảo riêng tư.

Đáp lại đãi ngộ lớn của thương hiệu, G-Dragon cũng chăm chỉ cập nhật mạng xã hội để quảng bá, thường xuyên sử dụng phụ kiện của hãng từ MV đến khi biểu diễn, tham gia chương trình giải trí... Chiếc trâm cài hoa cúc khuyết cánh 3 tỷ đồng (sản phẩm hợp tác giữa anh và hãng) thường xuyên được "anh Long" sử dụng cả trong tour diễn lẫn "chạy show" nhạc hội trên khắp thế giới.

1464-cover.jpg
Sam
