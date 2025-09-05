"Trái tim vàng" của Taylor Swift: Mang âm nhạc đến thăm nhà một người bạo bệnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Minh
HHTO - Mới đây, cựu đô vật chuyên nghiệp Jeff Jarrett đã hé lộ một kỷ niệm ấm áp, đầy cảm xúc về Taylor Swift, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện cảm động diễn ra vào Giáng sinh năm 2006, khi người vợ đầu của Jeff Jarrett, bà Jill Gregory đang phải chống chọi với bệnh ung thư vú. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy, Jarrett chia sẻ với TMZ Sports rằng Taylor Swift - lúc đó còn là một ngôi sao mới nổi ở địa phương đã đến nhà anh để biểu diễn một buổi hòa nhạc riêng tư kéo dài ba giờ đồng hồ cho vợ mình.

Taylor Swift đã đến nhà anh để biểu diễn một buổi hòa nhạc riêng.
Taylor Swift đã đến nhà anh để biểu diễn một buổi hòa nhạc riêng.

Jarrett kể lại: “Vợ tôi khi đó rất ốm. Một người bạn của Taylor đã gợi ý cô ấy ghé thăm. Dù đã có hit đầu tay Tim McGraw và album đã phát hành, nhưng với các con gái tôi, Taylor vẫn là một người hùng ở quê nhà”.

Taylor Swift được các cô con gái của Jarrett ngưỡng mộ.
Taylor Swift được các cô con gái của Jarrett ngưỡng mộ.

Ban đầu, Taylor không mang theo đàn guitar nhưng khi nhận thấy mong muốn được nghe cô hát của các cô bé, giọng ca Lover đã nhanh chóng trở về nhà lấy đàn. Jarrett nhớ lại: “Ban đầu chỉ có khoảng 7 người. Nhưng sau khi Taylor quay lại với cây đàn, buổi gặp mặt nhanh chóng tăng lên tới 45 người. Taylor đã hát và chơi nhạc liên tục trong khoảng ba giờ đồng hồ.”

Taylor quay lại với cây đàn, buổi gặp mặt nhanh chóng tăng lên tới 45 người.
Taylor quay lại với cây đàn, buổi gặp mặt nhanh chóng tăng lên tới 45 người.

Sự tử tế của nữ ca sĩ không chỉ dừng lại ở buổi hòa nhạc ấm áp đó. Khi vợ Jarrett qua đời, Taylor Swift vẫn thường xuyên ghé thăm và dành thời gian cho các con gái anh. Mối quan hệ thân thiết này được thể hiện rõ qua những bức ảnh mà TMZ công bố, trong đó có hình ảnh Taylor cười rạng rỡ cùng gia đình Jarrett trên bãi biển và những khoảnh khắc ấm áp bên chiếc đàn piano.

Cô vẫn thường xuyên ghé thăm và dành thời gian cho các con gái anh.
Cô vẫn thường xuyên ghé thăm và dành thời gian cho các con gái anh.
Jarrett trên bãi biển và những khoảnh khắc ấm áp bên chiếc đàn piano.
Jarrett trên bãi biển và những khoảnh khắc ấm áp bên chiếc đàn piano.
Duy Minh
#Taylor Swift #Jeff Jarrett

