MMA 2025: EXO tái hiện loạt hit huyền thoại, fanchant Growl chấn động mạng xã hội

Vàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau 8 năm vắng bóng, EXO đã trở lại và đem đến MMA 2025 những màn trình diễn bùng nổ, đưa khán giả đi từ sự choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, khẳng định đẳng cấp huyền thoại trong lòng người hâm mộ và dàn hậu bối.

Ngay từ những giây phút trên thảm đỏ Melon Music Awards 2025, EXO đã trở thành tâm điểm chú ý khi cả 5 thành viên đều xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm. Chiếm trọn spotlight chính là em út Sehun với ngoại hình có phần đầy đặn hơn trước, người hâm mộ không khỏi phấn khích trước vẻ ngoài trưởng thành, phúc hậu của nam idol. Biệt danh "Năm nổ" mà các fan thường trêu anh nay cũng được đổi lại thành "Năm nở" vì sự thay đổi ngoại hình này.

601913319-1394032208763588-7113856556978738804-n.jpg
EXO xuất hiện bảnh bao trong bộ vest đen "huyền bí" tại thảm đỏ MMA 2025.
599952906-1425764902247509-2926302186924417621-n.jpg

Khi liên khúc các bản hit Wolf , Monster, The EveLove Shot của EXO được vang lên trên sân khấu biểu diễn, cả sân vận động Gocheok Sky Dome như bùng nổ. Đặc biệt, khoảnh khắc "cây sinh mệnh" biểu tượng huyền thoại từ thời Wolf hiện ra trên sân khấu đã khiến toàn bộ khán phòng "nổi da gà". Ngoài ra, các fan của EXO cũng được mãn nhãn với màn chuyển cảnh logo album qua từng thời kỳ được dàn dựng mượt mà, đưa khán giả đi qua thước phim thanh xuân rực rỡ, khẳng định bản sắc riêng biệt không thể sao chép của EXO.

screenshot-2025-12-21-004317.png
Biểu tượng "cây sinh mệnh" huyền thoại, gắn liền với nhóm ngay từ những ngày đầu debut được tái hiện trên sân khấu.
Màn chuyển cảnh logo album qua từng thời kỳ của EXO khiến fan xúc động. (Nguồn: skyyycl)

"Thánh ca" Growl cũng được tái hiện trong sự đồng thanh hô vang fanchant "Eureureong" của khán giả và cả các nghệ sĩ hậu bối dưới sân khấu. Một bài đăng trên X ghi lại cảnh khán giả hô vang phần điệp khúc Growl đã thu về 4,3 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài giờ và con số này vẫn đang tăng dần.

g8ob8ohxkaa-gv.jpg

Không chỉ một, mà hàng loạt bài đăng về reaction của dàn hậu bối Gen 4, Gen 5 dành cho sân khấu tuyệt vời của EXO cũng đã minh chứng cho vị thế "không thể chối cãi" của nhóm. Không dừng lại ở việc hoài niệm với các bản hit cũ, nhóm còn "đốt cháy" sân khấu với ca khúc mới Back It Up, khoe trọn kỹ thuật vũ đạo và sự tiến bộ không ngừng nghỉ dù đã hoạt động 13 năm.

Phản ứng của dàn hậu bối trước màn trình diễn bùng nổ của EXO. (Nguồn: liz_yeyo)

Sau màn trình diễn bùng nổ và đầy hoài niệm tại MMA 2025, không chỉ khán giả mà chính các thành viên EXO cũng cực kỳ xúc động. Tại buổi tiệc hậu lễ trao giải, trưởng nhóm Suho và Kai đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khi Chanyeol liên tục trao cho đồng đội những cái ôm, thì D.O. lại khiến người hâm mộ bật cười khi đăng story "bóc phốt" hai thành viên là "đồ khóc nhè", một minh chứng cho tình cảm gắn kết như gia đình của nhóm.

z7348349788735-a09e0c3970416f1b95ed120750659bb6.jpg
cover-1471.jpg
Vàng
#EXO #MMA 2025 #EXO MMA 2025 #Melon Music Awards 2025

