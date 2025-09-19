Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dua Lipa gây bất ngờ khi thể hiện lại bản hit "No One" của đàn chị Alicia Keys

Duy Minh
HHTO - Dua Lipa trình diễn phiên bản mới đầy cảm xúc của ca khúc “No One” tại New York, thể hiện sự trưởng thành và tôn trọng các nghệ sĩ tiền bối.

Màn trình diễn đầy bất ngờ của Dua Lipa tại đêm diễn đầu tiên ở New York, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Radical Optimism, đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Thay vì trình diễn một trong những bản hit quen thuộc của mình, nữ ca sĩ mang đến phiên bản đầy cảm xúc của ca khúc No One - Alicia Keys.

Việc lựa chọn No One, một ca khúc đình đám được ra mắt vào năm 2007 và là bản hit làm nên tên tuổi của Alicia Keys, cho thấy sự tôn trọng của Dua Lipa đối với các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Thay vì sao chép bản gốc, nữ ca sĩ đã mang đến một phiên bản mới lạ, biến tấu ca khúc trở nên nhẹ nhàng, lắng đọng nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ cần có. Chất giọng khàn đặc trưng của Dua Lipa kết hợp với những nốt luyến láy tinh tế đã mang đến cho No One mang một màu sắc hoàn toàn mới.

Sự tôn trọng của Dua Lipa đối với các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng.
Sự tôn trọng của Dua Lipa đối với các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng.

Màn trình diễn đã tạo ra một làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cụm từ "How it started vs. how it’s going" (tạm dịch: "Khởi đầu và hiện tại") trở thành từ khóa được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ đã dùng nó để so sánh những ngày đầu Dua Lipa còn là một nghệ sĩ mới nổi với hình ảnh ngôi sao đầy bản lĩnh của hiện tại.

Màn trình diễn này đã tạo ra một làn sóng thảo luận mạnh mẽ.
Màn trình diễn này đã tạo ra một làn sóng thảo luận mạnh mẽ.

Màn trình diễn không chỉ chứng minh khả năng thanh nhạc mà còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của giọng ca Don't Start Now. Nó là lời khẳng định rằng Dua Lipa đang mong muốn trở thành một nghệ sĩ có chiều sâu, luôn tìm cách thử thách bản thân và mang đến những trải nghiệm âm nhạc độc đáo cho khán giả.

Duy Minh
#Dua Lipa #No One #Alicia Keys #New York #lưu diễn Radical Optimism

