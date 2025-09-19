Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Jaehyun NCT gây sốt: Từ thân hình "nở ra" bất ngờ đến bản cover ngọt lịm

Vàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mỗi lần xuất hiện, Jaehyun (NCT) lại khiến cộng đồng fan "dậy sóng" vì những thay đổi ấn tượng trong quân ngũ. Hình ảnh anh quân nhân Jaehyun điển trai với thân hình săn chắc và những màn trình diễn đầy cảm xúc đã trở thành chủ đề nóng, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi "nhật ký nhập ngũ" của anh.

Dù đã xa rời ánh đèn sân khấu gần 1 năm, Jaehyun vẫn liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội bởi những thay đổi đáng kinh ngạc về cả ngoại hình lẫn phong thái. Nhiều người hâm mộ nhận định rằng việc Jaehyun nhập ngũ không hề làm giảm đi sức hút, mà ngược lại còn giúp anh khẳng định một hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

548261448-1317493856417424-4560632308994727158-n.jpg
Sự thay đổi rõ rệt của Jaehyun trước và sau nhập ngũ, anh chàng đã trở nên "đô" hơn thấy rõ.
482323315-1209401980546927-7840945897244807093-n.jpg

Thân hình của anh trở nên săn chắc và vạm vỡ hơn trước rất nhiều. Fan còn hài hước đùa rằng không biết quân đội có trộn "bột nở" vào khẩu phần ăn không mà Jaehyun lại trở nên "đô" hơn thấy rõ. Mái tóc cắt ngắn cùng bộ quân phục đã tôn lên những đường nét góc cạnh, rắn rỏi trên gương mặt vốn đã rất hài hòa của anh.

482221771-1206078720879253-2233399957168379331-n.jpg
Chiếc má lúm duyên dáng tô điểm thêm nét điển trai của "anh quân nhân".
484851289-1212601213560337-6040642679694441203-n.jpg

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, nam idol còn khiến fan "đổ gục" khi vẫn tiếp tục công việc quen thuộc khi đang nhập ngũ. Gần đây, màn trình diễn ca khúc A Whole New World của anh tại Lễ hội Quân đội 2025 đã nhận được cơn mưa lời khen. Giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc và ngọt ngào của Jaehyun chạm đến trái tim người nghe, khiến không ít "team qua đường" say đắm.

Nam idol đã nhập ngũ từ tháng 11/2024 và dự kiến xuất ngũ vào tháng 5/2026. Anh phục vụ cho ban nhạc quân đội nên tần suất người hâm mộ được thấy anh cũng nhiều hơn so với ngôi sao nhập ngũ ở các đơn vị khác.

z7016648628124-bcf71de2f5c89ce154d1fba1176991de.jpg
Vàng
#Jaehyun #NCT #Jaehyun nhập ngũ #Jaehyun NCT

Xem thêm

Cùng chuyên mục