Jaehyun NCT gây sốt: Từ thân hình "nở ra" bất ngờ đến bản cover ngọt lịm

HHTO - Mỗi lần xuất hiện, Jaehyun (NCT) lại khiến cộng đồng fan "dậy sóng" vì những thay đổi ấn tượng trong quân ngũ. Hình ảnh anh quân nhân Jaehyun điển trai với thân hình săn chắc và những màn trình diễn đầy cảm xúc đã trở thành chủ đề nóng, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi "nhật ký nhập ngũ" của anh.

Dù đã xa rời ánh đèn sân khấu gần 1 năm, Jaehyun vẫn liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội bởi những thay đổi đáng kinh ngạc về cả ngoại hình lẫn phong thái. Nhiều người hâm mộ nhận định rằng việc Jaehyun nhập ngũ không hề làm giảm đi sức hút, mà ngược lại còn giúp anh khẳng định một hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Sự thay đổi rõ rệt của Jaehyun trước và sau nhập ngũ, anh chàng đã trở nên "đô" hơn thấy rõ.

Thân hình của anh trở nên săn chắc và vạm vỡ hơn trước rất nhiều. Fan còn hài hước đùa rằng không biết quân đội có trộn "bột nở" vào khẩu phần ăn không mà Jaehyun lại trở nên "đô" hơn thấy rõ. Mái tóc cắt ngắn cùng bộ quân phục đã tôn lên những đường nét góc cạnh, rắn rỏi trên gương mặt vốn đã rất hài hòa của anh.

Chiếc má lúm duyên dáng tô điểm thêm nét điển trai của "anh quân nhân".

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, nam idol còn khiến fan "đổ gục" khi vẫn tiếp tục công việc quen thuộc khi đang nhập ngũ. Gần đây, màn trình diễn ca khúc A Whole New World của anh tại Lễ hội Quân đội 2025 đã nhận được cơn mưa lời khen. Giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc và ngọt ngào của Jaehyun chạm đến trái tim người nghe, khiến không ít "team qua đường" say đắm.

Nam idol đã nhập ngũ từ tháng 11/2024 và dự kiến xuất ngũ vào tháng 5/2026. Anh phục vụ cho ban nhạc quân đội nên tần suất người hâm mộ được thấy anh cũng nhiều hơn so với ngôi sao nhập ngũ ở các đơn vị khác.