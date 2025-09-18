Bộ ảnh cưới của Choi Woo Shik và Jung So Min, hôn nhân giả mà ngọt tưởng thật

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Chuyện tình "cưới giả, yêu thật" của Choi Woo Shik và Jung So Min trong "Would You Marry Me" hứa hẹn sẽ đem đến nhiều tiếng cười.

Đếm ngược đến ngày phát sóng, đài SBS vừa bất ngờ tung ra những poster mới cho Would You Marry Me là ảnh cưới của cặp đôi chính. Chỉ 3 bức ảnh nhưng đủ khiến cộng đồng "đu phim" Hàn "nổ tung".

would-you-marry-me-1-4.jpg﻿
would-you-marry-me-2-3.jpg
Choi Woo Shik cũng đăng loạt hình này lên Instagram cá nhân, nhận về hàng trăm nghìn lượt "thả tim" chỉ sau vài giờ.

Người hâm mộ có chút ngóng chờ với loạt ảnh still cuts thì phấn khích gấp bội với pha "đánh úp" này của nhà đài. Choi Woo Shik và Jung So Min bùng nổ "phản ứng hóa học" như một cặp đôi yêu thương sâu đậm đang chuẩn bị cho ngày cưới.

"Poster điên rồi", "Sao họ lại làm thế này khi còn 1 tháng nữa phim mới chiếu", "Không thể chờ nổi nữa"... - một số khán giả bình luận dưới bài đăng của SBS.

would-you-marry-me-3-3.jpg
Cũng là ảnh cưới nhưng mang sắc thái tinh nghịch hơn của Choi Woo Shik và Jung So Min.

Would You Marry Me là một bộ phim hài lãng mạn (rom-com) kể về hai người bước vào cuộc hôn nhân giả đầy rủi ro kéo dài 90 ngày. Mọi chuyện bắt đầu khi Yoo Mary (Jung So Min) giành giải nhất trong một chương trình với chiến thắng ở căn hộ tân hôn ngay sau khi cô phát hiện hôn phu đã lừa dối mình. Không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ trong mơ, Mary đã ngỏ lời cầu hôn đường đột với một Kim Woo Joo khác (Choi Woo Shik thủ vai) - người trùng tên với "chồng sắp cưới cũ" của mình.

choi-woo-shik-jung-so-min.jpg
Kim Woo Joo là người thừa kế duy nhất của một thương hiệu bánh lâu đời nhất Hàn Quốc, trong khi Mary là một nhà thiết kế trải qua hết thất bại này đến thất bại khác.

Nội dung cơ bản và mô-típ của Would You Marry Me không mới, cũng không được khán giả đặt cược quá nhiều sẽ tạo nên "cú nổ lớn". Đây là dạng vai lẫn dòng phim đã quá quen thuộc với So Min. Lựa chọn an toàn này khiến khán giả có phần nhìn thấy một tương lai giống như những gì cô làm được với Love Next Door phát sóng năm ngoái - không tệ nhưng lại nhạt nhòa. Ngoại trừ Our Beloved Summer, Choi Woo Shik hiếm khi tỏa hương với thể loại tình cảm, lãng mạn. Các cú bật cao của anh đều là dạng nhân vật có tâm lý phức tạp, đề tài nặng đô, đen tối.

Would You Marry Me sẽ phát sóng vào ngày 10/10, nối sóng Queen Mantis.

Sam
#Choi Woo Shik #Jung So Min #Would You Marry Me

