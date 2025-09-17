Netizen soi thêm dấu hiệu V BTS - Jennie BLACKPINK vẫn hẹn hò ngọt ngào?

HHTO - Tin đồn V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) hẹn hò bùng lên mạnh mẽ vào năm 2022, sau đó bẵng đi trong suốt thời gian nam idol nhập ngũ. V đã xuất ngũ và những dấu hiệu được cho là "tín hiệu hẹn hò" của anh và Jennie tiếp tục được dân mạng soi ra.

Cuối năm 2023, trước khi "mỹ nam 4D" của BTS nhập ngũ, tờ JTBC News đưa tin V và Jennie đã chia tay. Nay nam idol đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao lại rộ lên. Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc bàn tán rằng có thể cả hai đã hội ngộ khi cùng góp mặt trong concert của Tyler, The Creator tại Seoul (Hàn Quốc) vừa qua.

RM, j-hope, V đã đến xem buổi diễn của Tyler, The Creator. Jennie cũng chụp ảnh lưu niệm ở hậu trường với nam nghệ sĩ, đăng trên Instagram cá nhân.

V và Jennie đều khoe quà được nhận từ Tyler, The Creator.

Dù cả hai cùng xuất hiện tại một nơi, cùng nhận được quà giống nhau, V - Jennie không có bất cứ khung hình chung nào. Nhiều người cho rằng chỉ vì chi tiết này mà chắc nịch cả hai đang hẹn hò có phần "vô tri" vì bất cứ ai cũng có thể "cheap moment".

Trước đó, trong một bức ảnh được j-hope chia sẻ khi cùng V đi mua sắm, Knet cho rằng chiếc vòng cổ anh đeo có gắn ký tự JV (viết tắt cho V - Jennie). Fan cho rằng đây là mẫu vòng cổ của Celine, được V đặt làm riêng để thêm chi tiết đặc biệt này.

Tuy nhiên, không ít fan cho rằng ảnh zoom cận có sự can thiệp của Photoshop. Bởi ảnh gốc khi phóng cận rất khó để nhìn ra mắt xích. Trong những bức ảnh khác chụp rõ hơn, V thường xuyên đeo mẫu vòng cổ này và không khác biệt với mẫu gốc của hãng.

Chiếc vòng cổ được V đeo thường xuyên nhưng trong bức ảnh chụp cận khác, fan không nhìn thấy ký tự JV như tin đồn trên.

Tin đồn hẹn hò giữa V và Jennie rộ lên từ năm 2022 sau khi một tài khoản có tên Gurumi Haribo liên tục tung ra hàng loạt ảnh chụp cùng nhau của hai ngôi sao, nghi là hack được từ tài khoản mạng xã hội riêng tư của một trong hai nghệ sĩ. Giữa năm 2023, một tay săn ảnh Pháp tung video và ảnh V - Jennie tay trong tay đi dạo tại Paris.

Những ảnh leak khác chụp gần hơn cho thấy V mặc đồ giống hệt người trong clip, Jennie cũng "xả ảnh" mặc trang phục y hệt trong video hẹn hò. Đây cũng là thời điểm gần như toàn mạng chắc nịch cả hai đang hẹn hò.

Nếu trước đó, những bức ảnh phía Gurumi Haribo tung ra bị nghi có cắt ghép thì thời điểm clip do tay săn ảnh người Pháp tung ra, cư dân mạng đã chắc nịch V - Jennie thực sự đang hẹn hò.

Kể từ khi tin đồn hẹn hò hay chia tay nổ ra đến nay, V và Jennie cũng như phía công ty chủ quản đều không chính thức lên tiếng. Làn sóng phản đối từ một bộ phận trong fandom là khó tránh, nhưng nhìn chung, người hâm mộ đều tôn trọng quyết định và cuộc sống riêng của hai ngôi sao. Các fan cũng nhắc nhở nhau tuyệt đối không có hành động quá khích, ảnh hưởng đến hình ảnh fandom và thần tượng.