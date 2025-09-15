Hứa Quang Hán khiến 100 triệu người bàn tán: Nam thần thanh xuân giờ đã khác

Sau thời gian phục vụ quân sự, Hứa Quang Hán chính thức tái xuất làng giải trí và khiến người hâm mộ bất ngờ với ngoại hình mới của mình. Trong một chủ đề gần đây trên mạng xã hội Weibo, Hứa Quang Hán đã trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút 100 triệu lượt người đọc và tương tác.

Từ khóa về Hứa Quang Hán nhận 100 triệu lượt người xem. Nguồn: Weibo

Trong bài viết, một số cư dân mạng cảm thán Hứa Quang Hán trở nên "đô con" hơn nhờ tập thể hình, từ đó mất đi nét thanh tú, thiếu niên từng làm nên thương hiệu trong Muốn Gặp Anh. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét: "Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Hứa Quang Hán ngắn quá!", "Hứa Quang Hán tập gym quá mức rồi sao? Trả lại chàng trai thiếu niên đi!". Nhiều người cho rằng hình tượng nam tính với cơ bắp nổi bật không phù hợp với khí chất ấm áp, nhẹ nhàng vốn là điểm mạnh của anh.

Hứa Quang Hán trong bộ ảnh mới.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối sự thay đổi này của Hứa Quang Hán. Không ít khán giả đã thẳng thắn bênh vực, lập luận rằng chàng sao nam nay đã 35 tuổi, không thể mãi đóng khung trong hình ảnh chàng trai trung học như trước được. Màn "lột xác" này vốn cần thiết để anh thử sức những vai diễn đa dạng, trưởng thành hơn, chẳng hạn như vai sát thủ trong dự án Hàn Quốc No Way Out: The Roulette.

Hứa Quang Hán thời đóng Muốn Gặp Anh.

Tại Việt Nam, cộng đồng mạng ủng hộ sự thay đổi ngoại hình này của Hứa Quang Hán, khen rằng anh vẫn là "bạn trai quốc dân" vạn người mê. Kể từ thành công vang dội của Muốn Gặp Anh, sự nghiệp của Hứa Quang Hán đã thăng hoa với hàng loạt dự án nổi bật như Dương Quang Phổ Chiếu, Thanh Xuân 18×2: Lữ Trình Hướng Về Em, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà... Trong suốt nhiều năm qua, tên tuổi của anh gắn liền với những câu nói hài hước trên mạng xã hội như "Trong số những lời hứa, tôi thích nhất là Hứa Quang Hán" hay "Trai đẹp chưa chắc được, nhưng Hứa Quang Hán thì được". Gần đây nhất, chàng mỹ nam trở lại với phim mới Năm Của Anh, Ngày Của Em, hứa hẹn tiếp tục lập nên nhiều thành tích mới trong sự nghiệp.

Hứa Quang Hán sẽ sang Việt Nam vào ngày 24/9.

Sắp tới, Hứa Quang Hán sẽ đến Việt Nam vào ngày 24/9 để quảng bá cho dự án Năm Của Anh, Ngày Của Em, trước khi phim chính thức ra mắt vào tháng 10. Phim tiếp tục viết nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp và độc đáo, kết hợp với yếu tố thế giới song song thú vị. Hứa Quang Hán và bạn diễn Viên Lễ Lâm vào vai một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, nhưng bị chia cắt bởi hiện tượng thế giới song song. Họ tiếp tục cuộc sống thường nhật nhưng tách biệt nhau, nhưng rồi sức mạnh của tình yêu dần đưa cả hai đến với điểm giao hai thế giới, từ đó tìm lại bên nhau.