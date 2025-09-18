Sau bê bối ngoại tình, “ngọc nữ Nhật Bản” Nagano Mei sẽ qua Hàn đóng phim?

HHTO - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà “ngọc nữ Nhật Bản” Nagano Mei được cho là sẽ tham gia do Studio Dragon sản xuất. Đây là nơi đã sản xuất ra những bộ phim như “Hạ Cánh Nơi Anh”, “Hometown Cha Cha Cha”, “Tuổi 25 Tuổi 21”, “Queen of Tears”...

Sau nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Tanaka Kei (Ossan’s Love), sự nghiệp của Nagano Mei (My Broken Mariko) được cho là đang gặp khó. Hiện tại, “ngọc nữ Nhật Bản” đang phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, có thông tin cho rằng ngành giải trí Hàn Quốc đang mở cho Nagano Mei một “lối thoát” trong lúc cô đang đứng bên bờ vực.

Mới đây, một số trang tin của Nhật Bản tiết lộ rằng Nagano Mei được cho là sẽ sớm trở lại màn ảnh, nhưng không phải trong một bộ phim Nhật Bản mà là một phim truyền hình Hàn Quốc. Được biết, bộ phim truyền hình này do Studio Dragon sản xuất.

Một người trong giới giải trí xứ hoa anh đào cho biết: “Công ty sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc Studio Dragon đã âm thầm gửi lời đề nghị về một dự án. Tuy mới chỉ ở giai đoạn lên kế hoạch và chưa chính thức, nhưng những người liên quan tỏ ra rất phấn khởi”.

Studio Dragon được biết đến là nơi đã sản xuất ra nhiều bộ phim ăn khách xứ Kim chi như Hạ Cánh Nơi Anh, Hometown Cha Cha Cha, Tuổi 25 Tuổi 21, Queen of Tears… Không những thế, Studio Dragon còn sở hữu những tựa phim gây tiếng vang toàn cầu khi phát sóng trên nền tảng Netflix như Sweet Home, Celebrity, Sinh Vật Gyeongseong…

Nguồn tin trong giới giải trí Nhật Bản nói: “Nếu thỏa thuận được thông qua, điểm mạnh khi hợp tác với Studio Dragon là Nagano Mei không chỉ có cơ hội tại Hàn Quốc mà còn mở ra con đường ra mắt trên trường quốc tế”.

Hiện tại, công ty quản lý của Nagano Mei cũng như Studio Dragon chưa đưa ra phản hồi nào về thông tin này.

Vào cuối tháng 4/2025, Nagano Mei vướng nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Tanaka Kei. Dù đã lên tiếng giải thích “chỉ là hiểu lầm”, thiện cảm công chúng dành cho Nagano Mei vẫn mất sạch sau một số hình ảnh nắm tay thân mật Tanaka Kei cũng như nội dung tin nhắn tình cảm giữa cả hai bị hé lộ.

Đầu tháng 9/2025, netizen xứ hoa anh đào lại chao đảo lần nữa khi có thông tin trong lúc đang hẹn hò Tanaka Kei, Nagano Mei cũng có qua lại tình cảm với Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love). Lúc này, Sakaguchi Kentaro cũng đang có bạn gái.

Tanaka Kei (trái) và Nagano Mei.

Sakaguchi Kentaro (phải) và Nagano Mei.

Sau nghi vấn ngoại tình với Tanaka Kei, các hợp đồng quảng cáo, chương trình phát thanh có sự tham gia của Nagano Mei đều bị hủy bỏ hoặc tạm ngưng vô thời hạn. Nữ diễn viên cũng phải rút khỏi bộ phim taiga (dòng phim truyền hình nhiều tập chiếu suốt cả năm ở Nhật) Anh Em Nhà Toyotomi (Toyotomi Kyodai!). Đây là một cơ hội diễn xuất quý giá mà bất kỳ một diễn viên nào cũng mơ ước có được.

Dàn diễn viên ban đầu của Anh Em Nhà Toyotomi có Nagano Mei (ngoài cùng bên phải).

Một số bình luận của netizen:

“Thật ấy hả? Sang Hàn Quốc đóng phim thật?”

“Cô ấy sẽ không thể sống sót ở đó đâu. Phụ nữ Hàn Quốc cũng ghét người ngoại tình mà.”

“Nếu đây là sự thật thì công ty của cô ấy mạnh đấy.”

“Cô ấy thực sự không cảm thấy hối lỗi gì cả, phải không?”

“Vẫn có phim muốn mời Nagano Mei đóng? Không biết ai sẽ xem, chứ tôi chắc chắn là không rồi đó.”