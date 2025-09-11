Giữa “ồn ào” ngoại tình của Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei, một người được khen

HHTO - Giữa lúc mối quan hệ ngoại tình “bùng binh” của Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei gây ồn ào cả showbiz châu Á, một người được khen “tỉnh táo” khi rời đi đúng lúc và có một cái kết đẹp cho riêng mình.

Vào ngày 9/9, tạp chí Bunshun của Nhật đăng tin nam diễn viên Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love) đang hẹn hò với một nhà tạo mẫu tóc, thậm chí còn đang sống chung với cô. Người bạn gái này được gọi là A, được biết hơn Sakaguchi Kentaro 3 tuổi, cả hai đã hẹn hò được 4 năm.

Tin hẹn hò này sẽ chẳng có gì “bất thường” nếu Bunshun không úp mở thêm rằng trong lúc đã có bạn gái, Sakaguchi Kentaro còn hẹn hò với một người khác. Danh tính người thứ ba này sẽ được Bunshun công bố vào hôm sau. Đúng hẹn, vào ngày 10/9, Bunshun tiết lộ “tiểu tam” không phải ai xa lạ, chính là nữ diễn viên Nagano Mei (My Broken Mariko).

Nagano Mei (trái) và Sakaguchi Kentaro (phải).

Tin tức này khiến showbiz châu Á rúng động, bởi Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei đều có độ nổi tiếng vươn xa ngoài biên giới Nhật Bản. Sakaguchi Kentaro đặc biệt còn được yêu thích ở Hàn Quốc đến mức được gọi là “Seo Kang Joon của Nhật Bản”. Cả hai đều có hình tượng đẹp, nhưng nay đã sứt mẻ nhiều. Thêm nữa, là bởi “bùng binh” ngoại tình của họ được nhiều netizen cảm thán là “còn hơn cả phim”.

Theo Bunshun, trong khoảng thời gian sống chung với bạn gái là A, Sakaguchi Kentaro thường xuyên qua lại với Nagano Mei. Cả hai đã từng đóng chung trong bộ phim truyền hình My Love Story! (2015) và Mask Ward (2020). Giữa năm 2022, họ gặp lại nhau với tư cách đại sứ Prada. Thông qua một bữa tiệc của Prada, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, Mei còn kể với mọi người xung quanh rằng Kentaro theo đuổi cô “như điên”.

Thông tin cho biết, vào mùa xuân năm ngoái, Sakaguchi Kentaro đã thú thật với A về mối quan hệ của mình với Nagano Mei. Sau đó, A đã gọi cho Mei và yêu cầu cô đừng đến gần bạn trai mình. Theo lời người quen của Nagano Mei, Sakaguchi Kentaro được cho là thực sự muốn chấm dứt với A để được ở bên Mei, nhưng vì do dự nên anh vẫn ở lại với A.

Sakaguchi Kentaro.

Vào cuối tháng 4/2025, Nagano Mei vướng nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên Tanaka Kei (Ossan’s Love) đã có vợ, đồng thời cũng hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Mu Jun (bạn diễn trong Caster). Dù phía Nagano Mei lên tiếng giải thích “chỉ là hiểu lầm” nhưng phần lớn công chúng vẫn lựa chọn quay lưng khi một số hình ảnh cô nắm tay thân mật với Tanaka Kei, nội dung một số tin nhắn tình cảm giữa cả hai được tung ra.

Tanaka Kei (trái) và Nagano Mei (phải) lộ ảnh nắm tay thân mật.

Trong thời điểm Nagano Mei và Tanaka ngoại tình, Sakaguchi Kentaro vẫn “mập mờ” với Mei, thường xuyên rủ cô đi ăn. Tanaka Kei được cho là cảm thấy khó chịu nhưng không tỏ ra. Dù đang tay trong tay với Tanaka Kei, Nagano Mei vẫn còn tình cảm với Kentaro. Một lần, do uống say, Mei đã vô tình gọi Tanaka Kei là “Ken-chan” (một kiểu gọi tên Kentaro rất thân mật).

Giữa ồn ào chuyện ngoại tình “bùng binh” giữa Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei cùng những người liên quan, một cái tên bỗng được nhiều netizen nhắc đến là nữ diễn viên Takahata Mitsuki (Kahoko Cô Nàng Ngây Thơ). Cô là bạn gái cũ của Kentaro.

Takahata Mitsuki.

Vào năm 2016, showbiz Nhật có thông tin rằng Sakaguchi Kentaro và Takahata Mitsuki đang hẹn hò. Mối tình của họ kéo dài 4 năm, thậm chí còn dọn về ở chung trong một căn hộ cao cấp khiến nhiều người tin rằng cả hai đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới. Nhưng vào năm 2021, cả hai chia tay, lý do được đưa ra là do khác biệt quan điểm về tương lai.

Nay khi tin tức về mối quan hệ ngoại tình của Sakaguchi Kentaro nổ ra, nhiều netizen cho rằng có thể do thấy Sakaguchi “mập mờ” nên Mitsuki đã dứt khoát rút lui. Nhất là khi Kentaro hẹn hò với A ngay sau khi chia tay Mitsuki không lâu. Một số thông tin cho biết cô bạn gái A của Kentaro cũng là nhà tạo mẫu tóc của Mitsuki.

Takahata Mitsuki đã kết hôn với Okada Masaki (trái).

Tuy nhiên, cũng có không ít netizen bình luận rằng không nên đưa tên Takahata Mitsuki vào ồn ào này. Bởi nữ diễn viên đã chia tay Sakaguchi Kentaro, và vào năm ngoái cô đã kết hôn với nam diễn viên Okada Masaki (Tình Đầu Dành Hết Cho Em). Vào tháng 7 năm nay, hai vợ chồng cũng thông báo mang thai con đầu lòng, em bé dự kiến chào đời vào khoảng mùa đông.