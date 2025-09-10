Sakaguchi Kentaro vướng ồn ào tình ái, "người thứ ba" là ngọc nữ đang bị "tẩy chay"

HHTO - Nam diễn viên Sakaguchi Kentaro đang trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng vào ồn ào tình tay ba. Điều khiến dư luận sốc hơn cả là danh tính người thứ ba bị gọi tên lại chính là nữ diễn viên Nagano Mei - gương mặt từng vướng lùm xùm bắt cá hai tay.

Như đã hẹn, ngày 10/9, trang Shukan Bunshun của Nhật Bản đăng chi tiết nghi vấn chuyện tình phức tạp của Sakaguchi Kentaro. Kentaro bị tố "bắt cá hai tay" khi vừa hẹn hò và sống chung với bạn gái ngoài ngành, vừa bí mật qua lại với nữ diễn viên - Nagano Mei.

Vốn là tài tử đình đám của màn ảnh Nhật, lại vừa vươn tầm quốc tế với "What comes after love" và trở thành "bạn trai của Lisa" trong MV Dream, Kentaro đang gặp nguy với ồn ào tình ái.

Shukan Bunshun còn tung loạt ảnh hẹn hò và tiết lộ bạn gái hiện tại của Sakaguchi Kentaro là một nhà tạo mẫu tóc hơn anh 3 tuổi.

Trước đó, đại diện công ty quản lý của nam tài tử sinh năm 1991 đã thừa nhận anh đang hẹn hò, song không tiết lộ danh tính bạn gái. Tuy nhiên, phía nam diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay xác nhận nào liên quan đến tin đồn anh từng ngoại tình với một nữ diễn viên nổi tiếng.

Trang tin tiết lộ thêm, Sakaguchi Kentaro và bạn gái đã quen nhau khoảng 4 năm. Tuy nhiên, khi cô muốn tiến tới hôn nhân thì nam diễn viên lại lựa chọn chia tay với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Đáng chú ý, trong thời gian vẫn sống chung với bạn gái, Sakaguchi Kentaro bị cho là đã nảy sinh quan hệ thân mật với Nagano Mei từ khoảng 3 năm trước.

Thông tin Nagano Mei bị cho là người chen chân vào chuyện tình cảm của Sakaguchi Kentaro khiến công chúng bức xúc.

Hồi tháng 5, "ngọc nữ showbiz Nhật" Nagano Mei từng bị chính trang tin này tung tin có quan hệ tình cảm với nam diễn viên đã có gia đình Kei Tanaka, đồng thời vướng nghi vấn "bắt cá nhiều tay" với bạn diễn Kim Mu Joon trong Caster. Dù sau đó cô đã lên sóng radio để xin lỗi và phân trần, nhưng thái độ vẫn bị công chúng cho là thiếu chân thành. Công ty quản lý của cô đã phủ nhận tất cả các tin bất lợi nhưng làn sóng "tẩy chay" vẫn dâng cao.

Liên tục bị phanh phui là "tiểu tam", hình tượng Nagano Mei sụp đổ nghiêm trọng.

Sau khi scandal nổ ra, dân mạng nhanh chóng chỉ ra điểm trùng hợp khi cả Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei đều là đại sứ của Prada, khiến "lời nguyền Prada" một lần nữa được ứng nghiệm.