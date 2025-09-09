Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 6: "Bạo chúa" và "ma nữ" có khoảnh khắc lãng mạn

HHTO - Trong tập này, "ma nữ" Ji Young dọn món macaron đẹp mắt và ngon lành khiến sứ thần nhà Minh phải "nghi ngờ nhân sinh", đi xay bột ớt chuẩn bị cho cuộc tỉ thí cam go nhất kể từ lúc xuyên không về Joseon đến nay. Bên cạnh đó, cô cũng có khoảnh khắc lãng mạn dạo chơi chợ cùng "bạo chúa" Lee Heon.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 6 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) mở đầu bằng cảnh Yeon Ji Young (Yoona) và Lee Heon (Lee Chae Min) ngã lên nhau rồi đứng dậy. Sau đó, Ji Young nhận ra dù túi xách đã quay về với cô nhưng cuốn sách cổ Vọng Vân Lục đã biến mất.

Yeon Ji Young đoán rằng cuốn sách cổ đã đưa mình trở về quá khứ, vì thế cô cần nó để có thể quay lại tương lai. Mất Vọng Vân Lục khiến Ji Young sầu não, cô uống rượu say rồi mở luôn concert trong bếp của Thuỷ Lạt gian. Lee Heon hứa sẽ tìm lại nó sau khi tiếp đón xong sứ thần nhà Minh khiến cô nguôi ngoai một chút.

Việc sứ thần nhà Minh từ chối ăn thức ăn ở Joseon đã đến tai Lee Heon. Các quan đại thần hiến kế đủ mọi cách để làm hài lòng sứ thần, nhưng Lee Heon chỉ đơn giản hạ lệnh cứ để mặc cho ông ta đói. Dù vậy, nhà vua cũng biết điều đó khó xảy ra bởi sứ thần đã mang theo ba đầu bếp riêng, đi đến đâu là thi nấu ăn với đầu bếp ở Joseon đến đó, và luôn thắng cuộc.

Cuối cùng, sứ thần nhà Minh đã đến được cung điện. Lúc này, trong bếp, Ji Young quyết định làm một món ngọt để mời những lữ khách mệt mỏi. Cô dọn lên một tháp macaron đẹp mắt, và vị ngon của nó khiến tất cả bùng nổ - kể cả sứ thần và ba đầu bếp của ông ta cũng phải "nghi ngờ nhân sinh".

Sứ thần Vu Khôn yêu cầu Joseon cống nạp thêm phụ nữ và nhân sâm, trong khi đó vật phẩm từ nhà Minh đến Joseon vẫn không thay đổi. Điều này khiến Lee Heon rất tức giận. Một cuộc tỉ thí giữa ba đầu bếp của nhà Minh và ba đầu bếp của Joseon được đặt ra, kết quả của cuộc thi sẽ quyết định các điều khoản cống nạp.

Cuộc tỉ thí khiến nội bộ Joseon nháo nhào. Ban đầu, Ji Young không muốn tham gia thi đấu, nhưng “bạo chúa” đã đe doạ cô rằng nếu cô không thi cô sẽ “chớt”, nhưng nếu thi mà thua thì cô cũng “chớt”, và dĩ nhiên không có đi tìm Vọng Vân Lục gì nữa hết. Không còn cách nào khác, Ji Young đành phải dốc hết tâm sức cho cuộc tỉ thí này.

Cuộc tỉ thí đã hé lộ tình cảnh phải đối mặt “thù trong giặc ngoài” của Lee Heon. Không chỉ có bên nhà Minh, bên phía Joseon cũng có nhiều người muốn nhà vua thua cuộc. Đại quân và sủng phi Kang Mok Ju (Kang Han Na) sai ngự trù thân cận ngầm phá hoại vào ngày thi đấu. Một quan đại thần khác gặp riêng sứ thần Vu Khôn để nói rằng nhà vua của họ không còn minh mẫn nữa và người dân muốn thay thế Lee Heon.

Nhưng với người không mong Lee Heon sụp đổ, họ cũng không có niềm tin rằng Ji Young có thể đánh bại đầu bếp nhà Minh. Đại vương Đại phi sau khi nghe được chuyện đang xảy ra quyết định viết thư cho hoàng gia nhà Minh, những người mà bà tự nhận là có quan hệ thân thiết.

Trong khi đó, Ji Young cùng mọi người ở Thuỷ Lạt gian phơi khô ớt gochu, sử dụng chúng như một vũ khí bí mật trong cuộc tỉ thí. Khi Ji Young xin ra ngoài cung để đi xay bột ớt, Lee Heon khăng khăng đòi đi cùng, thậm chí cả hai còn phải cải trang.

Trong lúc Ji Young đến hàng xay, Lee Heon đi ngắm phố phường. Nhà vua mua rất nhiều món, như vải, giày, quạt, cả chiếc dây đeo mà lúc trước Ji Young đã ngắm nghía. Cận vệ đi theo xách đồ mệt nghỉ.

Một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống. Ở Thuỷ Lạt gian, hoạt động phơi ớt bị gián đoạn bởi mưa và bởi sự xuất hiện của Á Phi Tu - một trong ba đầu bếp của nhà Minh, là đầu bếp nữ duy nhất và cũng là người trẻ nhất. Cô ta nhặt một trái ớt ăn thử, rồi chế giễu kỹ năng cắt hành của đầu bếp Thuỷ Lạt gian.

Quay trở lại chợ, mưa đã tạnh, trời hửng nắng. Lee Heon quay lại chỗ hẹn nhưng không thấy Ji Young đâu cả. Vừa sai cận vệ đi tìm thì “bạo chúa” thấy “ma nữ” từ xa chạy đến, trên tay cầm mấy nhánh hoa diên vĩ, xinh như “tiên nữ”.

Một người dân bất ngờ đi qua khiến Ji Young suýt ngã, may có Lee Heon đỡ cô, nhưng hoa diên vĩ rơi cả xuống đất. Lee Heon bảo Ji Young bỏ đi, nhưng cô vẫn cúi xuống nhặt. Ji Young giải thích cô hái hoa này cho Lee Heon, bởi hoa diên vĩ có tác dụng an thần. Nghe vậy, Lee Heon mềm lòng, bất chấp mình là vua, cũng cúi xuống nhặt hoa. Trời vừa mưa xong nên đất hoá thành một lớp bùn, khiến cả “ma nữ” lẫn “bạo chúa” đều mặt mày lấm lem.

Quay trở lại cung điện, Ji Young phát hiện mọi người ở Thuỷ Lạt gian đều trông rất ủ dột. Thì ra tất cả đều thua cuộc trước Á Phi Tu trong cuộc thi cắt hành. Nhưng Ji Young không lấy chuyện đó làm quan trọng, cô động viên mọi người, vực dậy tinh thần của họ, thậm chí còn trả đũa. Ji Young gửi trả Á Phi Tu con dao nhưng cố tình làm mẻ nó, khiến Á Phi Tu tức điên.

Cuộc tỉ thí sẽ gồm có ba vòng. Vòng thứ nhất, các ngự trù sẽ phải nấu một loại thịt trước đây thế gian chưa từng thấy qua. Vòng thứ hai, các ngự trù Joseon phải nấu món nhà Minh, và ngược lại các đầu bếp nhà Minh phải nấu món Joseon. Cuối cùng, các đầu bếp phải nấu món canh có nhân sâm. Tất cả có năm ngày để chuẩn bị.

Tập 6 Ngự Trù Của Bạo Chúa kết thúc với cảnh Ji Young nhìn vào bản vẽ nồi áp suất và mài dao. Có vẻ như “ma nữ ngự trù” không chỉ có mỗi bột ớt làm vũ khí bí mật. Tuy tập phim này việc nấu ăn chưa được đẩy đến cao trào, nhưng nó “nhá hàng” cho một cuộc múa dao hết sức gay cấn trong tập tới. Và việc chứng kiến một “bạo chúa” ngày càng trở nên dịu dàng hơn trước "ma nữ" khiến nhiều khán giả thích thú.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.