"Tam ca visual C-Biz" nâng cấp thành "tứ đại ái phi", gây sốt vì học vấn xịn đét

HHTO - Thời điểm ảnh polaroid xé (ảnh film xé) đang là trào lưu, Vương An Vũ, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ trở thành tổ hợp nhan sắc khuấy đảo cõi mạng. Cũng là bộ ba này cộng thêm một mỹ nam khác đang tạo thêm hot trend mới.

Khoảng tháng 5 - 6 năm nay, khi trào lưu chụp ảnh film/ polaroid xé phủ khắp C-Biz, Trương Lăng Hách, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ gia nhập với bộ hình đẹp nức nở. Một thời gian sau, trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và Douyin (TikTok Trung Quốc), dân mạng "đẩy trend" chụp ảnh cho bạn cùng phòng với 3 nam diễn viên, nối gót là trào lưu để ảnh nền bằng hình của "tam ca visual".

Sinh viên bình luận khi thấy giảng viên chuyển slide có hình của bộ ba bèn lập tức tỉnh táo, lập tức "hiện thực hóa" bài giảng về biểu hiện của sự chú ý.

Bộ ba nam thần thế hệ mới đặt cạnh nhau trở thành trào lưu, hot đến mức được đưa vào ví dụ của một bài giảng. Nội dung bài giảng là biểu hiện bên ngoài của sự chú ý, ảnh của "tam ca visual" Lý Quân Nhuệ, Vương An Vũ, Trương Lăng Hách được lấy làm minh chứng, khi nhìn thấy họ, bản thân có thể cảm thấy "lặng đi", tim đập nhanh. Ban quản lý của một số địa điểm như siêu thị, trạm xe buýt... tại Trung Quốc cũng "bắt nhịp" cơn sốt của "tam ca", sử dụng hình polaroid xé của 3 nam thần thay cho biển quảng cáo.

Từ sự kết hợp vô tình tạo nên trào lưu này mà Trương Lăng Hách, Vương An Vũ và Lý Quân Nhuệ được gọi là bộ ba nam thần thế hệ mới. Cả ba đều thuộc lứa tiểu sinh 95 (thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995), đều điển trai, thuộc "phái toàn chân" cao hơn 1m8, có vai diễn nổi bật và đang chờ một cú nổ lớn. Điều khiến "tổ hợp" trên hot càng thêm "bung nhiệt" khi trùng hợp là họ của ba người thuộc 3 họ lớn nhất Trung Quốc. Cả ba từng có thành tích học tập xuất sắc ở 3 mảng khác nhau.

Vương An Vũ, Trương Lăng Hách, Lý Quân Nhuệ (lần lượt từ trái qua phải) được dân mạng đánh giá xứng đáng là nam thần lý tưởng vì ngoại hình, học vấn, sự nghiệp tốt, tính cách trong hậu trường cũng dễ mến.

Vương An Vũ từng theo học tại THPT chuyên Dư Diêu (Chiết Giang, Trung Quốc). Anh từng chia sẻ mình chỉ học ổn trong lớp nhưng lớp của anh lại thuộc top đầu toàn trường. Vương An Vũ từng lọt Top 8 toàn tỉnh, Top 32 toàn quốc điểm thi phát thanh truyền hình (có thông tin cho rằng anh chỉ ôn luyện trong 1 tháng). Điểm thi đại học của anh đạt 614/750 điểm, đỗ vào 6 trường đại học có chuyên ngành nghệ thuật. Anh chọn học và tốt nghiệp chuyên ngành Phát thanh và MC của Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Trương Lăng Hách là "nam thần tự nhiên", đẹp trai, học giỏi nổi tiếng từ thời cấp 2 đến đại học. Anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện với điểm Toán là 182/200 điểm, cao thứ hai toàn tỉnh. Đề thi năm đó của tỉnh Giang Tô được đánh giá là một trong 2 nơi khó nhất tại Trung Quốc.

Lý Quân Nhuệ là "nam thần thể thao". Anh từng theo học Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung. Lý Quân Nhuệ đam mê thể thao từ nhỏ, từng giành kha khá huy chương, là đội trưởng đội bóng rổ thời Trung học và là vận động viên bóng rổ cấp quốc gia giai đoạn 2 trước khi hoàn toàn rẽ hướng qua diễn xuất. Nền tảng này giúp Lý Quân Nhuệ rất nhiều trong việc học các kỹ năng như cưỡi ngựa, dùng kiếm, đao trong các phim cổ trang có cảnh võ thuật.

Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ từng "bao rạp" (mua suất chiếu VIP) ủng hộ cho phim Vương An Vũ đóng chính. Vì thế, khán giả nghi ngờ 3 nam thần này chơi chung với nhau.

Trần Phi Vũ (ngoài cùng bên phải) đang dần lấy lại đà sau khi làm rõ ồn ào đời tư.

Mới đây, dân mạng lại có thêm tổ hợp mới - "tứ đại ái phi", gọi tên bộ ba trên và Trần Phi Vũ. "Tiếu phi" Lý Quân Nhuệ có nụ cười khiến đối phương "gục ngã". "Khốc phi" Vương An Vũ có đôi mắt rưng lệ là "đòn chí mạng". "Ngưu phi" Trương Lăng Hách có nhan sắc bén "đứt tay" đối lập với âm thanh "bò kêu" đáng yêu (fan đặt biệt danh cho anh là "Ngưu" (trâu) vì thời mới ra mắt, nam diễn viên có một video hát bị trêu là giọng như tiếng bò/ trâu kêu). "Thái tử phi" Trần Phi Vũ (vì anh được coi là "thái tử C-Biz" do bố mẹ có máu mặt trong giới) có gương mặt nhìn vào là nguôi giận. Trần Phi Vũ cũng gây ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, lớp Thực nghiệm diễn xuất quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất.