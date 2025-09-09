Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Toàn cảnh ồn ào tình cảm và đánh bạc của Hứa Khải, liệu có bị "phong sát"?

Thục Uyên

HHTO - Sau "drama tình ái", Hứa Khải tiếp tục đối diện với cáo buộc đánh bạc trái phép. Dù công ty quản lý của anh đã phủ nhận, nam diễn viên vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích và bị mất vai.

Sau gần nửa tháng "làm mưa làm gió" cõi mạng với ồn ào ngoại tình và đối xử tệ bạc với bạn gái cũ Hứa Lệ Sa, Hứa Khải lại tiếp tục dính tranh cãi tổ chức đánh bạc với mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.

aec223b9gy1i55ecd0tfwj22bc1jk7wi.jpg
Bài đăng tạm biệt Tử Dạ Quy﻿ là lần lên tiếng đầu tiên của Hứa Khải sau nửa tháng im ắng kể từ khi lùm xùm đời tư nổ ra.

Hứa Khải vừa đăng bài tạm biệt bộ phim Tử Dạ Quy, Hứa Lệ Sa cũng lên một bài viết mới trên Weibo: "Lâu như vậy thì tôi cũng coi như đã cho Hứa Khải cơ hội xin lỗi rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là lựa chọn của anh ta", kèm theo chia sẻ lại một bài viết của một blogger khác.

Trước đó, blogger này tố Hứa Khải say mê đánh bạc, thậm chí còn có một nhóm bạn thân thiết chuyên tụ tập. Giá trị của mỗi ván bài dao động từ vài nghìn đến vài vạn tệ, tổng cộng số tiền thắng thua có thể lên đến cả triệu tệ một năm (tương đương 3,5 tỷ đồng). Đặc biệt, căn biệt thự sang trọng của anh ở Hoành Điếm (Trung Quốc) đã trở thành tụ điểm phục vụ việc đánh bạc cùng bạn bè, bất kể trong thời gian quay phim.

Bài viết đăng kèm một video được xác định là quay ngày 4/5/2023 tại Thanh Đảo - khi Hứa Khải đang quay phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Người hút thuốc và nói chuyện trong video cũng được cho là nam diễn viên.

Blogger này cho biết thời điểm cuối năm 2021, Hứa Khải từng tổ chức đánh bài tại nhà riêng khi đang quay phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và đã thắng 8000 tệ (hơn 29,5 triệu đồng). Anh chuyển khoản phần tiền này cho Hứa Lệ Sa, trong đó, cô trả lại 2000 tệ. Ngoài ra, blogger cũng đính kèm tin nhắn chuyển tiền thua bài giữa Hứa Khải và những người chơi cùng, mỗi khoản xấp xỉ 2000 tệ.

Khác với chuỗi dài drama tình ái trước đó, đợt tranh cãi này có thể đưa Hứa Khải đối diện với án tù giam nếu tất cả là sự thật.

545548254-122206956872111322-8386353139808812710-n.jpg
Tin nhắn được cho là Hứa Khải chuyển tiền thắng bài cho Hứa Lệ Sa, dặn cô "phải giữ bí mật".
544805491-122206957106111322-1722068542306277711-n.jpg
Các tin nhắn chuyển tiền giữa Hứa Khải và bạn bè chơi chung.

Phía Hoan Ngu Ảnh Thị - công ty chủ quản của Hứa Khải đã đăng thông báo chính thức phủ nhận việc Hứa Khải tụ tập đánh bạc và tuyên bố sẽ kiện các hành vi ảnh hưởng đến danh dự của nam diễn viên.

7e682393ly1i56ijd3ls6j20xi1i246l.jpg
Hoan Ngu Ảnh Thị tuyên bố sẽ kiện các đối tượng lan truyền tin đồn sai lệch về Hứa Khải.

Tuy nhiên, "làn sóng" tẩy chay Hứa Khải vẫn xảy ra. Đại diện của phía đầu tư bộ phim Thính Phong Lệnh - Trần Ích Đào đăng Weibo, cho biết vai diễn của Hứa Khải đã bị thay thành người khác, ngay trước khi bộ phim khai máy vào ngày 24/9 sắp tới.

nha-san-xuat.jpg
Đồng thời, Trần Ích Thao cũng tag tên Hứa Lệ Sa, mong cô ngừng lại vì "các nhà sản xuất phim khác đều đang run rẩy rồi".

Hiện tại, Hứa Khải vẫn còn 3 phim chờ lên sóng là Nhất Âu Xuân, Hoả Trường Truy Hung Phạm Vi 800 Mét. Điểm đáng nói là hầu hết vai diễn đều mang hình tượng chính nghĩa, cương trực. Do đó, netizen dự đoán các ê-kíp này cũng sẽ bắt đầu suy xét lại nếu tranh cãi của nam diễn viên không được làm sáng tỏ. Dân mạng cho rằng đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Hứa Khải. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng vụ việc này vẫn cần chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng.

541971444-636162856217762-6599080912370181186-n.jpg
Thục Uyên
#Hứa Khải #Hứa Khải đánh bạc #Tử Dạ Quy #Hứa Khải scandal #bê bối Hứa Khải #Hứa Khải phủ nhận #bạn gái cũ Hứa Khải

Xem thêm

Cùng chuyên mục