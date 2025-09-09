Toàn cảnh ồn ào tình cảm và đánh bạc của Hứa Khải, liệu có bị "phong sát"?

HHTO - Sau "drama tình ái", Hứa Khải tiếp tục đối diện với cáo buộc đánh bạc trái phép. Dù công ty quản lý của anh đã phủ nhận, nam diễn viên vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích và bị mất vai.

Sau gần nửa tháng "làm mưa làm gió" cõi mạng với ồn ào ngoại tình và đối xử tệ bạc với bạn gái cũ Hứa Lệ Sa, Hứa Khải lại tiếp tục dính tranh cãi tổ chức đánh bạc với mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.

Bài đăng tạm biệt Tử Dạ Quy﻿ là lần lên tiếng đầu tiên của Hứa Khải sau nửa tháng im ắng kể từ khi lùm xùm đời tư nổ ra.

Hứa Khải vừa đăng bài tạm biệt bộ phim Tử Dạ Quy, Hứa Lệ Sa cũng lên một bài viết mới trên Weibo: "Lâu như vậy thì tôi cũng coi như đã cho Hứa Khải cơ hội xin lỗi rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là lựa chọn của anh ta", kèm theo chia sẻ lại một bài viết của một blogger khác.

Trước đó, blogger này tố Hứa Khải say mê đánh bạc, thậm chí còn có một nhóm bạn thân thiết chuyên tụ tập. Giá trị của mỗi ván bài dao động từ vài nghìn đến vài vạn tệ, tổng cộng số tiền thắng thua có thể lên đến cả triệu tệ một năm (tương đương 3,5 tỷ đồng). Đặc biệt, căn biệt thự sang trọng của anh ở Hoành Điếm (Trung Quốc) đã trở thành tụ điểm phục vụ việc đánh bạc cùng bạn bè, bất kể trong thời gian quay phim.

Bài viết đăng kèm một video được xác định là quay ngày 4/5/2023 tại Thanh Đảo - khi Hứa Khải đang quay phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Người hút thuốc và nói chuyện trong video cũng được cho là nam diễn viên.

Blogger này cho biết thời điểm cuối năm 2021, Hứa Khải từng tổ chức đánh bài tại nhà riêng khi đang quay phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và đã thắng 8000 tệ (hơn 29,5 triệu đồng). Anh chuyển khoản phần tiền này cho Hứa Lệ Sa, trong đó, cô trả lại 2000 tệ. Ngoài ra, blogger cũng đính kèm tin nhắn chuyển tiền thua bài giữa Hứa Khải và những người chơi cùng, mỗi khoản xấp xỉ 2000 tệ.

Khác với chuỗi dài drama tình ái trước đó, đợt tranh cãi này có thể đưa Hứa Khải đối diện với án tù giam nếu tất cả là sự thật.

Tin nhắn được cho là Hứa Khải chuyển tiền thắng bài cho Hứa Lệ Sa, dặn cô "phải giữ bí mật".

Các tin nhắn chuyển tiền giữa Hứa Khải và bạn bè chơi chung.

Phía Hoan Ngu Ảnh Thị - công ty chủ quản của Hứa Khải đã đăng thông báo chính thức phủ nhận việc Hứa Khải tụ tập đánh bạc và tuyên bố sẽ kiện các hành vi ảnh hưởng đến danh dự của nam diễn viên.

Hoan Ngu Ảnh Thị tuyên bố sẽ kiện các đối tượng lan truyền tin đồn sai lệch về Hứa Khải.

Tuy nhiên, "làn sóng" tẩy chay Hứa Khải vẫn xảy ra. Đại diện của phía đầu tư bộ phim Thính Phong Lệnh - Trần Ích Đào đăng Weibo, cho biết vai diễn của Hứa Khải đã bị thay thành người khác, ngay trước khi bộ phim khai máy vào ngày 24/9 sắp tới.

Đồng thời, Trần Ích Thao cũng tag tên Hứa Lệ Sa, mong cô ngừng lại vì "các nhà sản xuất phim khác đều đang run rẩy rồi".

Hiện tại, Hứa Khải vẫn còn 3 phim chờ lên sóng là Nhất Âu Xuân, Hoả Trường Truy Hung và Phạm Vi 800 Mét. Điểm đáng nói là hầu hết vai diễn đều mang hình tượng chính nghĩa, cương trực. Do đó, netizen dự đoán các ê-kíp này cũng sẽ bắt đầu suy xét lại nếu tranh cãi của nam diễn viên không được làm sáng tỏ. Dân mạng cho rằng đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Hứa Khải. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng vụ việc này vẫn cần chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng.