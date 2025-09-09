Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bản tin FCJYP đưa DAY6 đến TP.HCM làm concert: Fan Việt đón nhận thế nào?

JYP đưa nhóm nhạc DAY6 đến TP.HCM làm concert: Tình hình bán vé thế nào?

REI. Ảnh, clip: Tổng hợp.
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vào ngày 18/10 sắp tới, nhóm nhạc nam DAY6 - trực thuộc JYP Entertainment sẽ mang tour diễn kỉ niệm 10 năm thành lập “The DECADE” tới TP.HCM. Hiện nhiều hạng vé của buổi concert này đã treo biển “hết vé”.

Ngày 7/9 vừa qua là ngày kỉ niệm tròn 10 năm DAY6 debut với mini album đầu tay The Day. 10 năm qua, DAY6 đã trải qua không ít chông gai khi là ban nhạc hiếm hoi theo đuổi alternative rock, và pop rock.

day6-10nam.jpg
DAY6 cùng thổi nến mừng 10 năm bên nhau.

Ban đầu, ban nhạc có tên 5LIVE, gồm 5 thành viên: Sung-jin, Jae, Young K, Junhyeok, và Wonpil, bắt đầu quảng bá vào năm 2014. 5LIVE từng xuất hiện trong tập 4 của chương trình truyền hình thực tế Who is Next: WIN của Mnet và phát hành ca khúc Lovely Girl là OST của phim Pretty Man.

Vào giữa năm 2015, tay trống Dowoon gia nhập nhóm, và ban nhạc đổi tên thành DAY6. Nhưng con đường âm nhạc với đủ 6 thành viên chỉ tồn tại trong một năm ngắn ngủi, vì Junhyeok sớm rời nhóm vào năm 2016, và Jae cũng nối bước ra đi vào năm 2021.

day6-2.jpg
Hiện DAY6 hoạt động với 4 thành viên.

Từ đó đến nay, DAY6 hoạt động với 4 thành viên gồm: Sung-jin (acoutic guitar), Young K (bass guitar), Wonpil (keyboard) và Dowoon (trống). Cả bốn thành viên đều tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất các sản phẩm âm nhạc của nhóm.

Với niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, cho tới nay, DAY6 đã có những thành tựu đáng tự hào. Vào tháng 9/2024, iChart công bố DAY6 đạt thành tích Perfect All-kill (PAK) đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc HAPPY. Ca khúc này đã “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian dài, và còn giúp DAY6 trở thành ban nhạc thứ 2 trong lịch sử đạt PAK, thành tích trước đó thuộc về nhóm Busker Busker vào năm 2013.

DAY6 gửi lời chào đến fan Việt. Nguồn: IME Vietnam.

Và giờ các fan Việt hiện đang mong chờ giai điệu của HAPPY sẽ vang lên trong buổi concert The DECADE kỉ niệm 10 năm debut của nhóm, sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Hall B2, Quận 7, TP.HCM vào ngày 18/10 tới đây. Concert có 5 hạng vé, có giá từ 2.000K - 4.800K, và hiện nhiều hạng vé đã được bán hết.

day6-0.jpg
Concert "The DECADE" kỉ niệm 10 năm "debut" của nhóm sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 18/10.
day6-seatmap.jpg
Concert có 5 hạng vé, với giá từ 2.000K - 4.800K.
day6-hangve.png
Hiện nhiều hạng vé đã được bán hết.

TP.HCM là điểm đến thứ 3 của tour diễn The DECADE sau Goyang (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), và cũng là concert cuối cùng trong năm 2025. Vì tới tận đầu tháng 1/2026, DAY6 mới tiếp tục tour diễn The DECADE tại Hong Kong (Trung Quốc), Manila (Philippines) và Kuala Lumpur (Malaysia).

day6-concert.jpg
TP.HCM là điểm dừng chân thứ 3 của tour diễn "The DECADE" của DAY 6.

Trong khi chờ cuộc gặp với DAY6 trong tháng 10, hiện My Day - cộng đồng fan của DAY6 tại Việt Nam đang tích cực có các project chào đón các chàng trai.

Hiện quỹ “tiếp ứng” của My Day đang gần đạt được con số mà FC đề ra. Dự kiến, My Day sẽ phát banner cầm tay, thực hiện fan-video, quảng bá hình ảnh DAY6 trên bảng LED tại Lotte Mart Quận 7 (TP.HCM) vào ngày 17/10, mở booth check-in, và quảng bá trên bảng LED tại SECC ngày 18/10.

fcmyday.jpg
Hiện quỹ tiếp ứng của My Day đang được lấp đầy, tiếp sức cho các project đồng hành cùng DAY6. Ảnh: My Day Vietnam Project.

Cũng trong dịp này, My Day còn mở bán set merch kit với các món đồ gồm: khăn bandana, scrunchies, gương cầm tay, túi rút dành cho các fan muốn sưu tầm các vật phẩm gắn với FC và DAY 6.

fcday6-1.jpg
Set "Merch kit" đặc biệt dành cho cuộc hẹn với DAY6 đã sẵn sàng tới tay fan.

Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com

REI.
#nhóm nhạc DAY6 #concert TP.HCM #The DECADE #vé sold out #fan Việt #kỷ niệm 10 năm #tour diễn

