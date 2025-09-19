Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Bạch Kính Đình trở lại với Ngày Không Ngủ, Tang Diên vẫn xếp nhất tạo hình hiện đại

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đinh Kỳ trong "Ngày Không Ngủ" vừa ngầu vừa tấu hề. Nhưng xét ở mặt tạo hình, so về độ "đẹp toàn diện" thì Tang Diên vẫn được coi là "đỉnh nhất" đối với nhiều người hâm mộ Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình vừa trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim viễn tưởng, điều tra Ngày Không Ngủ. Anh vào vai cảnh sát Đinh Kỳ, một người có thể cảm nhận được chu kỳ thời gian. Một chu kỳ bắt đầu là lúc những vụ án khó hiểu xuất hiện. Người bình thường không cảm nhận được những gì đã xảy ra.

Chỉ những người nhận thức được vòng lặp thời gian mới có thể dựa vào ký ức của mình để lần ra manh mối, thay đổi câu chuyện hết lần này đến lần khác. Những bí ẩn lớn hơn dần được lật mở khi Đinh Kỳ biết rằng, anh không phải người duy nhất cảm nhận được sự khuấy động của thời không và chu kỳ thời gian.

bach-kinh-dinh-6.jpg

Tình tiết điều tra được đánh giá ổn, khắc họa quan hệ nhân vật lại khá lê thê ở tập 2 và 3. Đến tập 4 - 5, phim lấy lại tốc độ, đi nhanh hơn, nội dung đan xen giữa giật gân và hài hước. Bạch Kính Đình tiếp tục được khen bởi khả năng nhập vai sống động. "Cơ mặt linh động" của Đinh Kỳ cho ra một loạt meme từ trailer đến tập chính thức. Dù vậy, những khoảnh khắc cool ngầu của chàng cảnh sát cũng không thiếu.

bach-kinh-dinh-3.jpg
bach-kinh-dinh-4.jpg
bach-kinh-dinh-5.jpg
Đinh Kỳ và những lần "cải trang", "lăn xả" để điều tra khiến khán giả không nhịn được cười.

Ba bộ phim lên sóng trong năm 2025 của Bạch Kính Đình đều là phim hiện đại. Đinh Kỳ của Ngày Không Ngủ lúc ngầu lúc "ngố" lúc bầm dập. Lý Mộc Phong trong Phòng Vệ Chính Đáng vì tự vệ mà mang danh "kẻ sát nhân" trông vừa phong trần vừa thê lương. Xét độ hoàn mĩ về ngoại hình, Tang Diên của Khó Dỗ Dành được xếp đầu bảng, cũng được nhiều fan công nhận là nhân vật hiện đại có tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của Bạch Kính Đình.

kinh-dinh-2.jpg
bach-kinh-dinh-5-6483.jpg
bach-kinh-dinh-1.jpg
bach-kinh-dinh-2.jpg
Bên cạnh trang phục đoàn phim chuẩn bị, "ông chủ shop" Bạch Kính Đình cũng đem tủ đồ riêng góp thêm cho Tang Diên.

Điều này không khó hiểu, bởi Tang Diên sở hữu lượng fan Top 1 các nam thần tiểu thuyết ngôn tình của Tấn Giang (nền tảng đăng tải tiểu thuyết mạng lớn tại Trung Quốc). Anh điển trai, bề ngoài toát ra vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, tinh nghịch. Vì thiết lập đó mà tạo hình của Tang Diên lấp lánh hơn các nhân vật khác. Giao diện nam thần của anh được "bảo vệ tuyệt đối", kể cả lúc "tác động vật lý" bầm dập thì điểm nhan sắc và khí chất vẫn không giảm.

cover-new.jpg
Sam
#Bạch Kính Đình #Ngày Không Ngủ #Khó Dỗ Dành #Tang Diên #Bạch Kính Đình tạo hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục