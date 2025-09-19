Bạch Kính Đình trở lại với Ngày Không Ngủ, Tang Diên vẫn xếp nhất tạo hình hiện đại

HHTO - Đinh Kỳ trong "Ngày Không Ngủ" vừa ngầu vừa tấu hề. Nhưng xét ở mặt tạo hình, so về độ "đẹp toàn diện" thì Tang Diên vẫn được coi là "đỉnh nhất" đối với nhiều người hâm mộ Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình vừa trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim viễn tưởng, điều tra Ngày Không Ngủ. Anh vào vai cảnh sát Đinh Kỳ, một người có thể cảm nhận được chu kỳ thời gian. Một chu kỳ bắt đầu là lúc những vụ án khó hiểu xuất hiện. Người bình thường không cảm nhận được những gì đã xảy ra.

Chỉ những người nhận thức được vòng lặp thời gian mới có thể dựa vào ký ức của mình để lần ra manh mối, thay đổi câu chuyện hết lần này đến lần khác. Những bí ẩn lớn hơn dần được lật mở khi Đinh Kỳ biết rằng, anh không phải người duy nhất cảm nhận được sự khuấy động của thời không và chu kỳ thời gian.

Tình tiết điều tra được đánh giá ổn, khắc họa quan hệ nhân vật lại khá lê thê ở tập 2 và 3. Đến tập 4 - 5, phim lấy lại tốc độ, đi nhanh hơn, nội dung đan xen giữa giật gân và hài hước. Bạch Kính Đình tiếp tục được khen bởi khả năng nhập vai sống động. "Cơ mặt linh động" của Đinh Kỳ cho ra một loạt meme từ trailer đến tập chính thức. Dù vậy, những khoảnh khắc cool ngầu của chàng cảnh sát cũng không thiếu.

Đinh Kỳ và những lần "cải trang", "lăn xả" để điều tra khiến khán giả không nhịn được cười.

Ba bộ phim lên sóng trong năm 2025 của Bạch Kính Đình đều là phim hiện đại. Đinh Kỳ của Ngày Không Ngủ lúc ngầu lúc "ngố" lúc bầm dập. Lý Mộc Phong trong Phòng Vệ Chính Đáng vì tự vệ mà mang danh "kẻ sát nhân" trông vừa phong trần vừa thê lương. Xét độ hoàn mĩ về ngoại hình, Tang Diên của Khó Dỗ Dành được xếp đầu bảng, cũng được nhiều fan công nhận là nhân vật hiện đại có tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của Bạch Kính Đình.

Bên cạnh trang phục đoàn phim chuẩn bị, "ông chủ shop" Bạch Kính Đình cũng đem tủ đồ riêng góp thêm cho Tang Diên.

Điều này không khó hiểu, bởi Tang Diên sở hữu lượng fan Top 1 các nam thần tiểu thuyết ngôn tình của Tấn Giang (nền tảng đăng tải tiểu thuyết mạng lớn tại Trung Quốc). Anh điển trai, bề ngoài toát ra vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, tinh nghịch. Vì thiết lập đó mà tạo hình của Tang Diên lấp lánh hơn các nhân vật khác. Giao diện nam thần của anh được "bảo vệ tuyệt đối", kể cả lúc "tác động vật lý" bầm dập thì điểm nhan sắc và khí chất vẫn không giảm.