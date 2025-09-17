Sau khi gây sốt toàn cầu, KPop Demon Hunters sẵn sàng trở lại với phần mới?

Phim hoạt hình đình đám "KPop Demon Hunters" trên Netflix tuy vẫn chưa hạ nhiệt nhưng có thông tin hé lộ rằng phần mới đã sẵn sàng trở lại.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, có thông tin cho biết một bộ phim ngắn mang tên KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) được cho là đã “dán nhãn” thể loại và sẵn sàng phát hành. Theo đó, phim có tên Debut: A KPop Demon Hunters Story, do Sony Pictures phân phối, phim được xếp loại PG (dành cho mọi khán giả nhưng khuyến khích khi trẻ em xem nên có phụ huynh kèm theo).

Cụ thể về nội dung cũng như ngày phát hành của Debut: A KPop Demon Hunters Story vẫn chưa được tiết lộ. Netflix và Sony Pictures cũng không có thông báo nào về việc Debut: A KPop Demon Hunters Story là phần mới của KPop Demon Hunters. Hiện tại, tất cả chỉ mới là suy đoán của các fan yêu thích bộ phim hoạt hình về các thợ săn quỷ KPop mà thôi.

Tuy nhiên, với nhiều thành tích và kỷ lục đã bị phá vỡ, việc KPop Demon Hunters sẽ có phần tiếp theo là vô cùng hứa hẹn. Trước đó, có thông tin rằng Sony và Netflix đã bắt đầu đàm phán về việc thực hiện phần tiếp theo.

Được biết, KPop Demon Hunters là bộ phim đầu tiên Sony hợp tác cho phát hành trực tuyến thay vì chiếu rạp, do đó nó đã được lên sóng Netflix. Toàn bộ quá trình này chỉ mang về cho Sony khoản lợi nhuận được cho là 20 triệu đôla. Nhưng giờ với thành công vang dội của KPop Demon Hunters, cuộc đàm phán giữa Sony và Netflix sẽ diễn ra khá khác khi bắt tay vào thực hiện phần 2.

Đạo diễn Maggie Kang (trái) và Ahn Hyo Seop (phải) - lồng tiếng nhân vật Jinu.

Đạo diễn Maggie Kang của KPop Demon Hunters từng tiết lộ rằng nhóm làm phim đã chuẩn bị rất nhiều cho cốt truyện tiềm năng. Do phim chỉ có 85 phút, còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và những khía cạnh chưa được khai thác, chúng hoàn toàn là “nguyên liệu” tiềm năng để “xào nấu” thêm một phim hoạt hình ngon lành mới. Cô nói: “Bộ phim là câu chuyện của Rumi. Chúng tôi cũng có những câu chuyện về Zoey và Mira nữa, chúng đã thực sự được đưa vào phim nhưng cuối cùng lại bị loại bỏ. Chúng không dành cho câu chuyện đang kể”.

Như vậy, có thể thấy rất có thể nếu có phần tiếp theo, KPop Demon Hunters sẽ khai thác câu chuyện của Zoey và Mira - hai thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ ba thành viên Huntr/x.

Về phía các diễn viên lồng tiếng của phim, Arden Cho (lồng tiếng cho Rumi) từng chia sẻ rằng cô rất muốn thấy Rumi cố gắng cứu Jinu trong phần tiếp theo. Ngoài ra, liệu Saja Boys có trở lại với tư cách là một thế lực âm nhạc hay không cũng là một điểm gây tò mò.

Chuyện phim KPop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ Huntr/x ban ngày là ngôi sao KPop đình đám, ban đêm là thợ săn quỷ quyền năng. Âm nhạc của họ không chỉ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn tạo nên một kết giới mạnh mẽ nhốt lũ quỷ ở yên dưới mặt đất. Để đối phó với Huntr/x, Quỷ vương đã cho ra mắt Saja Boys - nhóm nhạc toàn các mỹ nam thực chất là quỷ đội lốt. Saja Boys cũng dùng âm nhạc làm vũ khí, nhưng là để chiếm lấy linh hồn con người.

Sau khi lên sóng, KPop Demon Hunters đã liên tục lập nhiều thành tích cũng như phá vỡ nhiều kỷ lục. Vượt qua Red Notice, KPop Demon Hunters trở thành phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix, với khoảng 314 triệu lượt xem. Âm nhạc của phim cũng được đón nhận mạnh mẽ với nhiều ca khúc lọt vào Billboard Hot 100. Trong đó, ca khúc Golden đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nữ KPop hư cấu chạm đỉnh BXH âm nhạc này, điều mà nhiều nhóm nhạc người thật còn chưa làm được.

KPop Demon Hunters đã có mặt trên Netflix.

