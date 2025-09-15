The Witcher mùa 4 vừa tung teaser đầu tiên, Liam Hemsworth đã nhận “bão chê”

HHTO - Mùa 4 “The Witcher” (Thợ Săn Quái Vật) vừa tung ra teaser đầu tiên cũng như một số hình ảnh chính thức của dàn diễn viên chính. Không may, nam diễn viên chính Liam Hemsworth nhận “bão chê” khi lại bị so sánh với Geralt-tiền-nhiệm Henry Cavill.

Mới đây, Netflix đã tung ra teaser đầu tiên cũng như một số hình ảnh từ mùa 4 của The Witcher (Thợ Săn Quái Vật). Mùa phim này đánh dấu việc thay đổi nam diễn viên chính từ Henry Cavill sang Liam Hemsworth. Bên cạnh đó, hình ảnh của một số diễn viên khác như Anya Chalotra vai Yennefer, Freya Allan vai Ciri, Joey Batey vai Jaskier, và Laurence Fishburne gia nhập với vai Regis… cũng được hé lộ.

Sau mùa 3, Henry Cavill đã rời khỏi The Witcher. Người sẽ cầm tiếp thanh kiếm của Geralt xứ Rivia sau khi Henry Cavill rời đi là Liam Hemsworth - em trai của Thần Sấm Chris Hemsworth, ngôi sao của The Hunger Games. Được biết, Liam Hemsworth sẽ đóng chính The Witcher mùa 4 và mùa 5 - cũng là mùa cuối của loạt phim này. Không chỉ tạo hình, đoạn teaser này còn cho khán giả thấy Liam Hemsworth ở một số cảnh hành động, hóa thân Geralt xứ Rivia một cách trọn vẹn.

Trong video teaser, có thể thấy Liam Hemsworth trong tạo hình tóc trắng của Geralt xứ Rivia đang đối đầu với một con quái vật mới - một bóng ma, một linh hồn ma quái, đầy thù hận. Thanh kiếm của Geralt dường như tỏ ra vô dụng trước kẻ thù, vì vậy chàng Sói Trắng phải dùng đến những sức mạnh khác. Sau khi khống chế bóng ma trong chiếc lồng ma thuật, Geralt đưa tay vào ngực nó và bóp nát một thứ như là trái tim, khiến nó tan thành tro bụi.

Nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich tỏ ra hào hứng với hành trình mới của The Witcher. Cô bày tỏ rằng nhóm làm phim đã có một cơ hội tuyệt vời để khởi động lại thương hiệu Thợ Săn Quái Vật khi phim đã đi được một nửa chặng đường. Cô nói: “Hãy đến, sẵn sàng đón nhận bất ngờ, sẵn sàng chấp nhận rằng mọi thứ đã khác, và hãy tin rằng cốt lõi của những gì bạn yêu thích vẫn còn đó. Chúng tôi sẽ ra mắt với một tiếng nổ lớn, bộ phim sẽ lớn mạnh và tuyệt vời hơn bao giờ hết”.

Geralt xứ Rivia của Liam Hemsworth.

Geralt với tạo hình của Henry Cavill.

Tuy nhiên, phần đông khán giả lại không hào hứng như nhà sản xuất, đặc biệt với những ai đã gắn bó với The Witcher ba mùa đầu tiên. Bên dưới các bài viết trên MXH, Liam Hemsworth nhận “bão chê” khi bị đặt lên bàn cân với Geralt-tiền-nhiệm Henry Cavill. Các bình luận viết: “Trả Henry Cavill lại đây”, “Đặt cạnh Henry như là hàng hiệu và hàng chợ í”, "Henry Cavill mới là Geralt thực thụ”, “Tôi đã không có kỳ vọng gì nhưng vẫn bị thất vọng, trông quá chán nếu so với Henry”...

Ngay cả với những khán giả không so sánh Liam Hemsworth với Henry Cavill, họ cũng không đánh giá cao “em trai Thần Sấm” trong vai diễn Geralt xứ Rivia. Các bình luận nhận xét ngoại hình của Liam Hemsworth không giống với Geralt mà họ tưởng tượng, cảnh hành động trong teaser cũng chưa có gì để “wow”. Ngoài ra, bối cảnh lẫn kỹ xảo mà The Witcher nhá hàng trong teaser cũng bị nhận xét là trông giả, “ba xu”.

Bên cạnh đó, The Witcher mùa 4 cũng gặp khó khi không được lòng fan nguyên tác. Nhóm khán giả này thẳng thắn bày tỏ họ sẽ không xem một bộ phim không có sự tôn trọng với tác phẩm gốc. Kể từ mùa 2 của loạt phim, nội dung The Witcher đã bị “xào nấu” nhiều đến mức khó nhận ra. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Henry Cavill quyết định nói lời tạm biệt với vai diễn Geralt. Chàng Siêu Nhân của Man of Steel cảm thấy không hài lòng khi nội dung phim rời xa với nguyên tác và game nhưng không tìm được tiếng nói chung với nhà sản xuất.

The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) mùa 4 sẽ lên sóng Netflix vào ngày 30/10.