Confidence Queen thất bại nhưng khí chất của Park Min Young vẫn gây sốt

HHTO - Rating của "Confidence Queen" tụt xuống còn 0,9% cho tập 4, chính thức trở thành phim truyền hình thất bại nhất của Park Min Young. Dù thành tích không khả quan, nữ diễn viên vẫn khiến người xem trầm trồ với loạt item hút mắt khi vào vai nữ tội phạm tài sắc vẹn toàn.

Sau cơn "địa chấn" Marry My Husband năm ngoái, Park Min Young đã tái xuất màn ảnh nhỏ trong Confidence Queen. Dù 4 tập phim cho thấy rating "hẩm hiu", nhưng các trang phục của Park Min Young vẫn hớp hồn khán giả với độ biến hóa đa dạng, hút mắt.

Confidence Queen (tựa Việt: Nữ hoàng lừa đảo) được làm lại từ bộ phim Nhật Bản The Confidence Man JP. Phim theo chân 3 kẻ lừa đảo tài trí là Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk). Họ là băng nhóm chuyên thực hiện những phi vụ nhắm vào những kẻ phản diện từ mọi tầng lớp xã hội, với mục tiêu cuối cùng là thực thi công lý, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Trong đó, Park Min Young hóa thân thành thủ lĩnh Yoon Yi Rang, một cô nàng sở hữu chỉ số IQ lên đến 165. Nhờ khả năng nhập vai thiên tài, khán giả cũng thường xuyên nhìn thấy sự biến hóa khôn lường của Yi Rang. Cô liên tục khoác lên những lớp vỏ khác nhau để tiếp cận "con mồi" - lúc là người chia bài sòng bạc, khi thành tiếp viên hàng không, người giao sữa, bác sĩ, nhà đấu giá...

Chỉ với 4 tập đầu tiên, Yoon Yi Rang đã "trình làng" hơn 40 tạo hình. Mỗi "nhân cách" đều có diện mạo và tính cách khác biệt, nhưng điểm chung là đều đẹp, lạ, slay.

Chính vì tạo hình lúc nào cũng "long lanh" của Yi Rang mà tủ đồ của Park Min Young cũng được các "mọt" phim quan tâm. Trong vai diễn tội phạm lừa đảo nhiều mánh khóe, Park Min Young xuất hiện với những bộ trang phục gọn gàng, dễ hành động nhưng cũng không kém phần sang trọng và thu hút.

Một trong những đặc điểm nhận dạng nổi bật của Yi Rang là những outfit mang đậm dấu ấn girl boss - kiêu kỳ, quyến rũ và đầy quyền lực. Kể cả khi ở nhà, cô cũng ăn mặc lộng lẫy, lồng lộn. Mỗi màn "biến hình" của "thiên tài lừa đảo" đều cân nhắc theo hoàn cảnh và tâm lý "con mồi".

Một phong cách đậm chất "tài phiệt" của Yi Rang - Áo vest ngắn điểm họa tiết cách điệu, áo trong ôm sát bằng ren và váy da dài, vừa tôn lên vòng eo nhỏ gọn lại vừa "bùng nổ" khí chất.

Từ váy dạ hội satin đỏ nổi bật cho đến đầm be nhẹ nhàng phối cùng mũ fascinator, Yi Rang biến hóa khéo léo sao cho hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn tôn trọn vẻ đẹp thanh lịch, tận dụng tối đa chiêu "mỹ nhân kế" để tóm gọn đối tượng của mình.

Với dáng người cân đối cùng đôi chân thẳng tắp, gu thời trang của Park Min Young khiến người xem trầm trồ vì tối giản mà vẫn "chanh xả" khó cưỡng.

Khán giả cũng "lấy giấy bút" học lại phong cách phối áo khoác rộng, quần hoặc váy ngắn cùng phụ kiện cá tính của Park Min Young. Sự trái ngược giữa áo - quần đã làm nên một tổng thể cân đối, tạo nên sự đầy đặn nhưng không hề xuề xòa.

Đến nay, Confidence Queen đã lên sóng đến tuần thứ hai với 4 tập phim. Tuy nhiên, phim liên tục ghi nhận tỉ suất người xem ở mức rất thấp - mở đầu với 2.8% và "chạm đáy" ở 0,9% cho tập 4. Trên các diễn đàn, khán giả tỏ ra thất vọng bởi phim xây dựng plot twist quá nhàm chán. Kế hoạch lừa đảo này vẫn còn nghiệp dư khi so với các "bom tấn" cùng dòng như Money Heist, Ocean’s Eleven, Robin Hood hay Bad Genius...

Ngoài ra, diễn xuất của Park Min Young cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hóa thân thành tội phạm thiên tài nhưng biểu cảm của nữ diễn viên liên tục bị đánh giá là "ô dề", tạo hài hước quá lố thay vì thể hiện góc độ sắc sảo, tinh tướng của nhân vật.