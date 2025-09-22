Rating phim Hàn: Ngự Trù Của Bạo Chúa tăng nhẹ, phim mới của Kim Da Mi bứt tốc

HHTO - Rating hai tập mới của "Ngự Trù Của Bạo Chúa" tăng nhẹ. "Confidence Queen" sau một tuần giảm mạnh thì nay đã khởi sắc nhưng không đáng kể.

Sau khi tiến thẳng vào Top 10 phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài tvN, Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) giữ nhịp ở tập 9 và 10. Tỉ suất người xem tăng nhưng không lệch nhiều, lần lượt là 13.5% và 15.8% (cao hơn 0.4% so với tập 10). Tuần này (ngày 27 - 28/9), hai tập cuối sẽ lên sóng. Dự đoán, rating sẽ "chạm peak" mới ở tập 12, thậm chí có thể tăng khoảng 2 - 3 bậc trong Top 10 rating của nhà đài.

Teaser hai tập cuối cho thấy Lee Heon (Lee Chae Min) thực sự hóa thành bạo chúa khi Ji Young (Yoona) sắp gặp nguy hiểm. Khán giả hy vọng Ngự Trù Của Bạo Chúa sẽ không có kết thúc "đầu voi đuôi chuột".

Một số khán giả lo sợ thể loại phim xuyên không của Hàn có thể rơi vào kết mở hoặc bi thương và tác phẩm này sẽ "+1 dự án" vào danh sách đó.

Ảnh: @saphierafira

Trăm Mảnh Ký Ức đang cho thấy bản thân là một chú ngựa chạy bền, tăng tốc chậm mà chắc. Rating tập 3 và 4 tăng nhẹ so với tuần khởi đầu, đạt 4.3% và 4.9%. Ngoài tình bạn "dưỡng thê" của Go Young Rye (Kim Da Mi) - Seo Jong Hee (Shin Ye Eun), khán giả cũng đổ rầm bởi sự hài hước, duyên dáng của dàn nhân vật phụ. Đặc biệt, "bùng binh" tình cảm hình đa giác được hé lộ trong hai tập qua khiến khán giả càng thêm bất ngờ và tò mò ai sẽ về với ai.

Confidence Queen có tuần "chạm đáy" ở tập 4 (rating 0.9%). Sau thời gian chật vật cạnh tranh với Ngự Trù Của Bạo Chúa, tác phẩm này đã được đài TV Chosun rút khỏi khung giờ vàng, chuyển qua giờ chiếu khác. Tập đầu tiên phát sóng trên khung giờ mới (tập 5) đạt rating trung bình toàn quốc là 1.3% và đạt 1.6% ở tập 6. Có đà tăng trở lại nhưng Confidence Queen vẫn chưa có bứt phá đáng kể. Nhiều khán giả đã không còn mặn mà với nội dung tiếp theo của phim.

"Con mã" khác của đường đua rating phim Hàn cuối tuần còn Queen Mantis đạt rating 6.6% và 6% cho tập 5 và 6, giảm nhẹ so với tuần trước. Hai tập mới của My Youth đạt 1.9% và 2.2%.