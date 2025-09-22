Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tom Holland bị chấn thương đầu, "Người Nhện 4" tạm hoãn khiến fan lo lắng

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Người hâm mộ đang xôn xao khi quá trình ghi hình "Spider-Man: Brand New Day" bất ngờ bị tạm dừng sau tai nạn của Tom Holland trên phim trường.

Theo truyền thông quốc tế, sự cố xảy ra vào ngày 19/9 tại Leavesden Studios, Watford (Anh). Trong lúc thực hiện một cảnh hành động, Tom Holland bị ngã và va chạm vào đầu, dẫn đến chấn động não nhẹ. Anh được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương vào sáng thứ Sáu tuần qua.

90254f0b6005ea5bb314.jpg
Tom Holland trên phim trường "Spider-Man: Brand New Day".

Các bác sĩ yêu cầu nam diễn viên tạm nghỉ ngơi một thời gian trước khi trở lại trường quay. Một diễn viên đóng thế cũng bị thương trong vụ việc nhưng không nghiêm trọng. Trang tin Daily Mail cho biết Cơ quan An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp Anh được cho là có thể mở cuộc điều tra liên quan đến tai nạn.

Một cảnh "đu dây" tương đối mạo hiểm hồi tháng 8 vừa qua. Video: @duaasworldx

Spider-Man: Brand New Day là phần phim thứ tư trong loạt tác phẩm Spider-Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Đại diện hãng phim cho biết quá trình quay hiện đã bị tạm dừng để đảm bảo an toàn. Song, phía Sony cũng đang đang họp bàn phương án đảm bảo tiến độ sản xuất của dự án, bởi phần mới Người Nhện là phim bom tấn có kinh phí đắt đỏ với 150 triệu bảng Anh (khoảng 5,3 nghìn tỷ đồng).

Nhiều nguồn tin cho rằng lịch phát hành dự kiến vào ngày 31/7/2026 có thể bị lùi do sự cố lần này, song hiện vẫn chưa có thông báo chính thức.

Video hậu trường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Tom Holland ngày khởi quay "Spider-Man 4". Video: Sony Pictures

Sau khi thông tin Tom Holland gặp chấn thương được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu nhanh chóng bày tỏ sự lo lắng. Loạt bài viết về Tom xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn mạng xã hội, kèm theo những lời chúc nam diễn viên sớm hồi phục để tiếp tục ghi hình.

“Mong Tom Holland ổn. Mình không thể chịu đựng nổi nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy", một người dùng tên @cinebieber chia sẻ trên nền tảng X (Twitter), dòng trạng này hiện nhận hơn 17 nghìn lượt tiếp cận và nhiều bình luận đồng tình.

0a3685f69861133f4a70.jpg
ĐÔNG MIÊN
