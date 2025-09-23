Hứa Quang Hán với Thự Tể: Không còn là "nam thần thanh xuân" vẫn đầy điểm hấp dẫn

HHTO - Cùng là chuyện tình vượt thời không, nhưng "Năm Của Anh, Ngày Của Em" (Measure in Love) có cách vận hành khác với "Muốn Gặp Anh". Hứa Quang Hán "làm xấu mình", gột bỏ hoàn toàn hình ảnh tươm tất của "nam thần thanh xuân" trong lần trở lại màn ảnh rộng sắp tới. Kỹ năng diễn xuất và hình tượng của Thự Tể sẽ giúp anh tỏa sáng?

Sau chuyện tình vượt thời không của Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán) và Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) trong bộ phim Muốn Gặp Anh từng làm mưa làm gió khắp châu Á, nam thần xứ Đài tiếp tục cho khán giả đắm chìm vào chuyện tình ở thế giới viễn tưởng trong Năm Của Anh, Ngày Của Em.

Hứa Quang Hán rũ bỏ hoàn toàn hình tượng nam thần thanh xuân trong "Muốn Gặp Anh" lẫn vẻ gọn gàng, điển trai trong các tác phẩm trước. Vẻ ngoài xuề xòa, thô ráp của anh trong "Năm Của Anh, Ngày Của Em" khi mới được công bố đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Câu chuyện xảy ra khi trận động đất chia cắt thế giới làm hai, tạo thành 2 chiều không gian và thời gian khác nhau trong cùng một thế giới. Tại đây, An Tình (Viên Lễ Lâm) - một bác sĩ thực tập thuộc tổ chức cứu trợ y tế tình cờ gặp được Thự Tể (Hứa Quang Hán). Khi đó, cô 28 tuổi còn anh chỉ là cậu nhóc 13 tuổi. Nhìn bộ dạng lem luốc cùng mái tóc rối bù dài ngang vai, An Tình hiểu lầm anh là một tên ăn cắp vặt lươn lẹo và mồm mép, còn anh thì đã "say nắng" cô.

Trên poster phim, hình ảnh cậu bé chạy xuyên suốt 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông đến khi trở thành một người đàn ông, ngầm cho thấy quá trình trưởng thành của Thự Tể và những thay đổi trong cuộc sống mà anh đã trải qua. Còn phía bên phải, An Tình chỉ đứng im ôm lấy bó hoa mà Thự Tể đã tặng cô như đang đợi chờ anh tới.

Sự đối lập giữa tĩnh và động đã làm gia tăng cảm xúc giữa hai nhân vật, điểm giao thoa giữa cả hai là khoảng cách vô hình không thể gọi tên, tuy gần như chạm tới nhưng lại rất xa vời. Tông màu chuyển đổi luân phiên đan xen giữa ấm và lạnh mang đến cảm giác kỳ ảo như xuyên qua lỗ hổng giữa thời gian và thực tại.

Việc thiết lập đội ngũ y tế Bồ Câu để xây dựng hình ảnh bác sĩ không biên giới từ khu Ưu Nhật đến khu Trường Niên dựa trên trải nghiệm thực tế của Trương Ngải Gia là một điểm cộng sáng giá cho bộ phim.

Cô muốn truyền tải sâu sắc cảm nhận của mình đến khán giả để hiểu rõ bản chất tình yêu có thể làm thay đổi một người ra sao. Bởi cô tin rằng sức mạnh của tình yêu hiện hữu trong trái tim mỗi người là vô cùng to lớn, đủ để thay đổi một đời người.

Ở nơi đó, tình yêu tưởng chừng như bất tận vô biên, không một lằn ranh nhất định nào có thể ngăn cách thì vết nứt của thời gian chính là thứ âm thầm đẩy họ ra xa. Khi dòng thời gian là thứ tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh thì chỉ cần một cuộc xê dịch tức thời, cũng khiến họ mãi mãi rời xa nhau.

Hứa Quang Hán với Lý Tử Duy trở thành "tình đầu" trong lòng nhiều khán giả.

Năm Của Anh, Ngày Của Em là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Hứa Quang Hán sau khi anh xuất ngũ. Anh đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng "nam thần thanh xuân" năm nào. Hứa Quang Hán không còn là chàng trai với vẻ ngoài tươm tất, khuôn mặt sáng bừng cùng nụ cười tỏa nắng khiến đối phương vừa nhìn đã xao xuyến.

Và chính tạo hình "làm xấu mình" này sẽ trở thành "quân bài" để chứng thực yếu tố giữ chân khán giả của Hứa Quang Hán là diễn xuất hay nhan sắc, đâu mới là yếu tố quyết định.



Vượt qua tiêu chuẩn ngoại hình, Thự Tể của Hứa Quang Hán được kỳ vọng sẽ được xây dựng với nội tâm, tính cách "đủ wow" để tạo nên một dấu ấn khó phai trong lần trở lại này của anh.