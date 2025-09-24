Ngô Lỗi bảnh bao, Thang Duy - Trương Tịnh Nghi đẹp "tràn màn hình" tại London

HHTO - Tại show diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Burberry thuộc Tuần lễ thời trang Luân Đôn 2026, bộ ba đến từ làng giải trí Hoa ngữ - Thang Duy, Trương Tịnh Nghi, Ngô Lỗi khiến dân tình chao đảo với khung hình chung.

Xuất hiện tại sự kiện, Thang Duy "hack tuổi" khi diện bộ suit đen gồm áo xẻ sâu quyến rũ và quần ống suông, kết hợp cùng chiếc áo măng tô dáng dài màu xanh navy với phần vai rộng khoác hờ. Hoàn thiện tạo hình là mẫu túi Bridle Clutch của Burberry, phối cùng các phụ kiện bạc đơn giản. Tất cả tạo thành tổng thể vừa cổ điển vừa thời thượng, quý phái.

Thang Duy ghi điểm tuyệt đối với mái tóc xõa tự nhiên kết hợp make-up tông màu nude, khoe trọn phong cách tối giản nhưng đẳng cấp.

Nếu Thang Duy toát lên vẻ quyền lực, sang trọng thì phía Trương Tịnh Nghi lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Nữ diễn viên sinh năm 1999 gây thương nhớ với visual tươi trẻ cùng lối trang điểm nữ tính, cổ điển. Trương Tịnh Nghi được khen ngợi hết lời khi lựa chọn áo măng tô dáng dài với chi tiết thắt eo và tay áo đặc trưng của Burberry. Sự lựa chọn này cho thấy cô hiểu rõ tinh thần của nhà mốt, đó là sự tối giản, tinh tế nhưng vẫn toát lên đẳng cấp riêng.

Phong cách trang điểm của tiểu hoa đán 9X trong sự kiện lần này cũng nhận "mưa lời khen" từ công chúng. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, sở hữu đường nét dịu dàng, những bức hình Getty Images chụp cho Trương Tịnh Nghi khiến netizen phải trầm trồ trước nhan sắc "vô thực" của cô.

Qua ống kính "hung thần" Getty Images, nhan sắc của "công chúa" Tịnh Nghi không bị lu mờ mà còn toát lên khí chất cổ điển, thanh lịch, trông chẳng khác nào được chụp bởi fansite.

Dù cách đàn em đến 14 tuổi nhưng Thang Duy chẳng hề lép vế trước Trương Tịnh Nghi. Hai nàng đại sứ thương hiệu đứng cạnh nhau tạo nên khung hình đẹp bất phân thắng bại "mười phân vẹn mười".

Về phần Ngô Lỗi, anh chàng xuất hiện tại show Burberry với tạo hình khá bụi bặm nhưng vẫn sang chảnh, cuốn hút. Thế nhưng, ngoại hình của Ngô Lỗi lại bị "dìm" khá nhiều khi đứng trước ống kính "hung thần" Getty Images. Nhiều người cho rằng "thủ phạm" là chiếc áo khoác măng tô dáng dài đã "nuốt người" Ngô Lỗi, khiến cho anh trông thấp hơn. Tuy nhiên, phong thái tự tin và biểu cảm của Ngô Lỗi vẫn giúp nam diễn viên tỏa sáng, thể hiện trọn vẹn tinh thần trẻ trung, thời thượng của thương hiệu.