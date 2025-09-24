Ngô Lỗi bảnh bao, Thang Duy - Trương Tịnh Nghi đẹp "tràn màn hình" tại London

Xuất hiện tại sự kiện, Thang Duy "hack tuổi" khi diện bộ suit đen gồm áo xẻ sâu quyến rũ và quần ống suông, kết hợp cùng chiếc áo măng tô dáng dài màu xanh navy với phần vai rộng khoác hờ. Hoàn thiện tạo hình là mẫu túi Bridle Clutch của Burberry, phối cùng các phụ kiện bạc đơn giản. Tất cả tạo thành tổng thể vừa cổ điển vừa thời thượng, quý phái.
Nếu Thang Duy toát lên vẻ quyền lực, sang trọng thì phía Trương Tịnh Nghi lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Nữ diễn viên sinh năm 1999 gây thương nhớ với visual tươi trẻ cùng lối trang điểm nữ tính, cổ điển. Trương Tịnh Nghi được khen ngợi hết lời khi lựa chọn áo măng tô dáng dài với chi tiết thắt eo và tay áo đặc trưng của Burberry. Sự lựa chọn này cho thấy cô hiểu rõ tinh thần của nhà mốt, đó là sự tối giản, tinh tế nhưng vẫn toát lên đẳng cấp riêng.
Phong cách trang điểm của tiểu hoa đán 9X trong sự kiện lần này cũng nhận "mưa lời khen" từ công chúng. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, sở hữu đường nét dịu dàng, những bức hình Getty Images chụp cho Trương Tịnh Nghi khiến netizen phải trầm trồ trước nhan sắc "vô thực" của cô.
Về phần Ngô Lỗi, anh chàng xuất hiện tại show Burberry với tạo hình khá bụi bặm nhưng vẫn sang chảnh, cuốn hút. Thế nhưng, ngoại hình của Ngô Lỗi lại bị "dìm" khá nhiều khi đứng trước ống kính "hung thần" Getty Images. Nhiều người cho rằng "thủ phạm" là chiếc áo khoác măng tô dáng dài đã "nuốt người" Ngô Lỗi, khiến cho anh trông thấp hơn. Tuy nhiên, phong thái tự tin và biểu cảm của Ngô Lỗi vẫn giúp nam diễn viên tỏa sáng, thể hiện trọn vẹn tinh thần trẻ trung, thời thượng của thương hiệu.