"Tổng tài" Bạch Lộc hóa tiên tử, từ bị dìm đến "chấp hung thần" Getty Images

HHTO - Bạch Lộc liên tiếp "náo loạn" bảng Hot Search khi tham dự show Emporio Armani và Jimmy Choo tại Milan Fashion Week. Sự biến hóa phong cách phù hợp tinh thần từng nhà mốt cùng nhan sắc, thần thái thăng hạng giúp cô nhận về "mưa" lời khen từ cư dân mạng.

Bạch Lộc là một trong những ngôi sao Hoa ngữ góp mặt tại Milan Fashion Week với hai show diễn của Emporio Armani và Jimmy Choo.

Tại buổi ra mắt bộ sưu tập Emporio Armani Xuân - Hè 2026, cô gây chú ý với màn chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ và sự săn đón của truyền thông. Với vai trò Người đại diện hình tượng dòng đồng hồ và phụ kiện nữ Emporio Armani tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bạch Lộc không khiến giới mộ điệu và các fan thất vọng.

Bạch Lộc toát lên khí chất đại minh tinh dưới ống kính truyền thông phương Tây.

Bạch Lộc chọn thiết kế váy nhung đen cúp ngực từ BST Thu Đông 2025 của nhà mốt nước Ý. Phong cách của nữ diễn viên sinh năm 1994 nâng tầm với kính râm to bản, găng tay da bóng và đôi giày cao gót mũi tròn độc đáo.

Trước khi tiến vào khu vực chính của sự kiện, Bạch Lộc khéo léo cởi bỏ chiếc blazer vải satin hai mặt của Emporio Armani, để lộ trọn vẹn bộ trang phục bên trong đầy cuốn hút.

Tạo hình lần này được khen là tái hiện khí chất ngoài đời của Bạch Lộc, thậm chí nhiều người còn ví cô như nữ tổng tài quyền lực với phong thái cuốn hút trong trang phục đen.

Ngay cả dưới ống kính của "hung thần" Getty Images, Bạch Lộc vẫn tỏa sáng, nhan sắc rạng rỡ giúp cô "lấy lại thể diện" sau những bức ảnh kém xinh tại show Balmain năm nào.

Cư dân mạng không ngớt lời khen dành cho Bạch Lộc trong lần xuất hiện này, các từ khóa như "Bạch Lộc quyền lực trên đường phố Milan" hay "Style của Bạch Lộc tại Milan Fashion Week" liên tục giữ thứ hạng cao trên hot search. - Ảnh: Xiaohongshu

Chưa kịp "hạ nhiệt" với hình ảnh nữ tổng tài tại show Emporio Armani, Bạch Lộc tiếp tục "chiếm sóng" mạng xã hội khi hóa thân thành công chúa ngọt ngào tại sự kiện Jimmy Choo. Lần này, cô khoe nhan sắc trong chiếc váy hồng xếp ly in 3D từ BST Xuân Hè 2025 của Aadnevik. Để tăng thêm phần lộng lẫy, cô kết hợp bộ trang sức ngọc trai gồm hoa tai và nhẫn của Jimmy Choo với giá hơn 200 triệu đồng.

Nữ diễn viên xõa tóc, uốn xoăn bồng bềnh, tạo nét mềm mại và ngọt ngào hơn cho tổng thể.

Nhan sắc và thần thái ngày càng lên hương của nữ diễn viên ở tuổi 31.

Cô nhận nhiều lời khen khi thể hiện được các phong cách đa dạng.

Bạch Lộc thân thiết trò chuyện cùng giám đốc sáng tạo của Jimmy Choo - Sandra Choi.

Sau 2 ngày liên tục góp mặt tại một trong tứ đại tuần lễ thời trang, Bạch Lộc không chỉ chứng minh được khả năng biến hóa phong cách mà còn phá vỡ định kiến về khả năng "cân đồ" của mình.

Từ hình tượng nữ tổng tài quyền lực tại Emporio Armani đến nàng tiên hoa, công chúa ngọt ngào tại Jimmy Choo, những hình ảnh và video của cô liên tục "phủ sóng" trên Weibo, Xiaohongshu, Douyin... với lượng tương tác khủng, chứng tỏ sức hút ngày càng lớn của nữ diễn viên và một chuyến đi đến Milan thành công rực rỡ.