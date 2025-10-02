Genie, Make A Wish: Kịch bản hay đến mức Kim Woo Bin không muốn bỏ cảnh quay nào

HHTO - Hai gương mặt vàng của giới giải trí xứ Hàn Suzy - Kim Woo Bin không phải nhân tố duy nhất hút khán giả cho "Genie, Make A Wish" (Thần Đèn Ơi, Ước Đi), mà còn có "biên kịch vàng" Kim Eun Sook, đạo diễn Ahn Gil Ho - "bộ đôi" đứng sau "con tướng" chấn động toàn cầu - "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận).

Bên cạnh Ahn Gil Ho (The Glory, Marry My Husband bản Nhật...), đạo diễn của Genie, Make A Wish còn có Lee Byeong Hun (tác phẩm nổi bật: Twenty, Chicken Nugget...). Hơn 20 năm qua, những "đứa con" của Kim Eun Sook liên tục náo loạn màn ảnh Hàn Quốc và châu Á. Genie, Make A Wish là tác phẩm có yếu tố kỳ ảo của bà sau 5 năm kể từ khi Quân Vương Bất Diệt lên sóng, được hy vọng sẽ gây chấn động như Goblin (Yêu Tinh).

Phim kể về vị thần bí ẩn Genie (Kim Woo Bin) - người thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ban cho Ga Young (Suzy) 3 điều ước. Một người không biết gì về thế giới hiện đại ở bên một người không cảm xúc, mở ra một chuyện tình kỳ ảo và khó hiểu.

Miêu tả về Genie, "biên kịch vàng" cho biết nhân vật này rất sống động. Genie có thể chuyển trạng thái từ lạnh lùng sang quá lố, từ tan vỡ qua quyến rũ ngay lập tức. "Đây là một vai đòi hỏi diễn viên phải thể hiện mọi cảm xúc và tối đa biểu cảm khuôn mặt", "Kim Woo Bin phải thể hiện cả mặt nghịch ngợm, điển trai, lạnh lùng lẫn tràn đầy tình yêu. Xem cậu ấy diễn, cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại gọi cậu ấy là "người có ngàn khuôn mặt" - Kim Eun Sook dành lời khen cho Woo Bin.

Bà giới thiệu Ga Young là một nhân vật hiếm gặp. Bề ngoài, cô trông như "một kẻ tâm thần" nhưng sâu thẳm lại đại diện cho lòng tốt của nhân loại. Kim Eun Sook hoàn toàn yên tâm với sự thoải mái và cách Suzy xử lý nhân vật này. Tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên chia sẻ, cô cảm thấy kịch bản rất mới mẻ và cảm thấy Ga Young là một nhân vật quyến rũ.

Kim Woo Bin tiết lộ kịch bản của Genie, Make A Wish hay đến mức anh không muốn bỏ qua bất kỳ cảnh quay nào và nguồn năng lượng lớn mà nó tạo ra đã thuyết phục anh "gật đầu": "Tôi muốn tái hiện một cách chân thực thế giới quan mà biên kịch Kim Eun Sook đã tạo ra".

Trailer đã hé lộ một góc sự quyến rũ của Ga Young lẫn "độ điên" của nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Điểm hấp dẫn của Genie, Make A Wish sẽ bắt đầu từ vụ cá cược của Ga Young và Genie. Anh được sinh ra từ lửa, không có nhân tính, một vị thần nhưng cũng là ác quỷ khi ban điều ước trong cả nghìn năm và tin rằng con người sẽ tha hóa. Ga Young không tin vào việc được "ban ơn miễn phí", không có nhu cầu sử dụng 3 điều ước từ vị thần. Cô đặt ra một vụ cá cược - nếu thần đèn chứng minh được mọi con người sẽ sa đọa thì cô sẽ dùng hết 3 điều ước và trao cả mạng sống của mình cho anh ta.

Cả hai sẽ dần thay đổi, khi mĩ nhân vô cảm Ga Young sẽ phải rơi lệ, còn Genie dần có "nhân tính" hơn sẽ vì điều gì mà tức giận, đớn đau?

Ngoài Suzy và Kim Woo Bin, Genie, Make A Wish còn có các nhân tố sáng giá của màn ảnh Hàn. Ahn Eun Jin - thủ vai một người phụ nữ mới đến bí ẩn, "thần chết" sống dưới thân phận chủ tòa nhà Noh Sang Hyun, Go Kyu Pil - một con báo đốm hóa thành thành người - người hầu trung thành của Genie...

Genie, Make A Wish đánh dấu màn tái hợp của Suzy và Kim Woo Bin sau 9 năm trên màn ảnh nhỏ. Khán giả tin chắc "phản ứng hóa học" của bộ đôi sẽ bùng nổ như ngày nào, điều đang được ngóng chờ nhất là cả hai có tạo nên cái kết "đỡ tốn nước mắt" hơn Yêu Không Kiểm Soát (Uncontrollably Fond) hay không?

Genie, Make A Wish gồm 12 tập, sẽ phát hành trên Netflix vào ngày 3/10.

