Thực hư Kim Soo Hyun leo núi giảm căng thẳng sau 6 tháng kể từ họp báo thanh minh

Sam
HHTO - Mới đây, cựu phóng viên - YouTuber Lee Jin Ho đã đăng video mới liên quan đến vụ đấu tố của gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero (cụ thể là Kim Se Ui) và Kim Soo Hyun. Đại diện fandom của nam diễn viên thông qua DC Gallery đã đính chính về bức hình của anh mà YouTuber sử dụng đang khiến dư luận hiểu sai tình hình hiện tại của nam diễn viên.

YouTuber Lee Jin Ho (người cũng được nhắc đến vụ kiện tụng giữa gia đình Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun) đã đăng một video mới. Anh phân tích những tin nhắn cũ của cố diễn viên, cũng như đánh giá tuyên bố mới nhất của phía đại diện pháp lý Kim Soo Hyun.

hyun2so2.jpg

Trong đó, ông đề cập rằng, Kim Soo Hyun vẫn đang căng thẳng và chọn cách leo núi để cân bằng, đính kèm một bức ảnh anh leo núi. Thông tin này được nhiều kênh truyền thông tại Hàn Quốc dẫn lại, kéo theo một luồng ý kiến trái chiều cho rằng Kim Soo Hyun quá thoải mái, vô tư giữa lúc lùm xùm chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Trong khi 6 tháng trước, anh áp lực và không kiềm chế được cảm xúc đến mức bật khóc nức nở ở họp báo thanh minh.

Tối 1/10, cộng đồng fan của Kim Soo Hyun đã đăng thông báo dài, chỉ ra nhiều người đang hiểu sai bức ảnh bị lan truyền. Phía Lee Jin Ho và các trang tin không chú thích về nguồn và thời điểm chụp ảnh, khiến dân mạng nghĩ rằng đây là bức hình được chụp thời gian gần đây. Thực tế, đây là ảnh được anh đăng tải trên Instagram cá nhân vào ngày 28/8/2022.

anh-kim-soo-hyun-1.png
Fan đính chính nguồn gốc bức ảnh, hy vọng dân mạng không bị dẫn dắt bởi thông tin chưa đầy đủ.

YouTuber Lee Jin Ho là cựu phóng viên giải trí, có 15 năm kinh nghiệm là phóng viên, từng làm việc ở bộ phận tin giải trí của các đơn vị truyền thông lớn như Sports Chosun, nhóm tin e-News của CJ E&M... Anh được chú ý khi phanh phui nhiều vụ việc chấn động của K-Biz. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng có độ xác thực cao.

Lee Jin Ho bị gia đình Kim Sae Ron tố cáo bôi nhọ danh dự cố diễn viên khiến tinh thần cô suy sụp, gián tiếp gây nên cái chết của cô. Anh cũng bị cho là hợp tác với công ty quản lý của Kim Soo Hyun - Gold Medalist để làm xấu hình ảnh của Sae Ron. YouTuber này đã phủ nhận tất cả cáo buộc trên, tố ngược Kim Se Ui - đại diện Viện Garo vu khống, tung tin sai sự thật.

ksh.jpg

Về phía Kim Soo Hyun, kể từ sau họp báo vào cuối tháng 3 năm nay, anh giữ im lặng và ủy quyền mọi hành động cho đại diện pháp lý. Gần đây, luật sư của anh công bố khoảng hơn 150 lá thư dưới dạng nhật ký mà thân chủ đã viết trong thời gian nhập ngũ. Luật sư giữ vững luận điểm Kim Soo Hyun chưa từng hẹn hò với Kim Sae Ron dù chỉ 1 ngày khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Đại diện nam diễn viên cho biết thêm, bức thư anh gửi cho đàn em khi nhập ngũ chỉ là một trong rất nhiều lá thư gửi cho người quen. Thời điểm đó, Kim Soo Hyun có bạn gái và thường xuyên gửi thư, gọi điện cho cô.

ksh-2.jpg

Hơn nửa năm trôi qua, vẫn chưa có kết quả trong vụ kiện giữa nam diễn viên và gia đình Kim Sae Ron. Trong khi đó, Viện Garo Sero đang gặp "kiếp nạn" với hàng loạt đơn kiện. Một trong những người đứng sau kênh YouTube này - Kim Se Ui, người ra mặt trong vụ đấu tố với Kim Soo Hyun phải đối mặt với hàng loạt đơn khiếu nại từ cả những ngôi sao, YouTuber khác.

cover-fb.jpg
Sam
#Kim Soo Hyun #gia đình Kim Sae Ron #drama Kim Soo Hyun #Kim Soo Hyun scandal

