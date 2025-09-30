Rộ tin đồn aespa về Hà Nội, vẫn diễn nhạc hội nhưng thời lượng tương đương concert?

HHTO - Thời gian gần đây, trên Threads, dân mạng đồn đoán về danh tính một nhóm nữ Gen 4 K-Pop gồm 4 thành viên sẽ đến Việt Nam. aespa được nhiều người "thắp nến" hi vọng nhất. Nhưng khả năng thành sự thật được mấy phần?

Với từ khóa "nhóm nữ Gen 4 có 4 thành viên", nhiều người đoán chắc đó là aespa - nhóm nữ có lượng fan cứng tại Việt Nam lớn mạnh đủ để "kéo sale". Các cô gái được cho là sẽ biểu diễn ở một đại nhạc hội vào ngày 6/12 tại VEC - Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Những người lan truyền tin đồn chỉ đăng dòng trạng thái đơn giản, không đính kèm bất kỳ bằng chứng xác thực nào nên hiện tại, việc aespa có trở lại Việt Nam hay không vẫn chưa thể chắc chắn.

aespa từng đến Hội An vào năm 2023, biểu diễn tại Seen Festival.

Trên kênh truyền thông chính thức của đại nhạc hội được cho là nơi aespa sẽ biểu diễn tại Hà Nội, ban tổ chức mới xác nhận dàn nghệ sĩ Việt (gồm HIEUTHUHAI, MAYDAYS, Văn Mai Hương), chưa có bất kỳ gợi ý hay danh tính sao quốc tế nào được công bố. Fan hi vọng tin đồn aespa đến Việt Nam sẽ trở thành sự thật.

Bởi nếu là nghệ sĩ quốc tế biểu diễn chủ lực, set diễn của nhóm có thể rơi vào khoảng 45 phút đến 1 tiếng (tương tự như The Kid LAROI hay DJ Snake biểu diễn đợt tháng 8/2025), tương đương với một mini-concert.

Cuối tháng 9 năm nay, phía SM thông báo aespa sẽ không tham gia các lễ trao giải cuối năm để tập trung cho chuyến lưu diễn "SYNK: AEXIS LINE". Theo lịch world tour đã công bố, khoảng thời gian được đồn là nhóm biểu diễn tại Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ, điều này làm tăng thêm hi vọng cho người hâm mộ.